Умер актёр, сыгравший Иоанна Богослова в фильме "Страсти Христовы"

В последнее время Христо Живков боролся с онкологическим заболеванием

02 апреля 2023, 20:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В ночь на 1 апреля ушёл из жизни болгарский актёр Христо Живков. Ему было 48 лет.

Причиной смерти актёра, по информации портала Deadline, стало онкологическое заболевание.

Живков родился 18 февраля 1975 года в Софии. После окончания академии кино и театра он начал профессиональную карьеру. Роль Джованни Медичи в ленте Эрманно Олми 2001 года "Рыцарь войны" позволила актёру продолжить карьеру на итальянском телевидении.

Массовому зрителю Христо Живков известен по роли Иоанна Богослова в фильме "Страсти Христовы", режиссёром которого выступал Мэл Гибсон.