Умер Александр Масляков
Причиной смерти, по данным СМИ, стал рак
08 сентября 2024, 23:03, ИА Амител
Александр Масляков / Фото: телеграм-канал КВН
На 83-м году жизни скончался создатель и ведущий КВН Александр Масляков. Об этом сообщили в телеграм-канале клуба.
"Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу "КВН", став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами", – сказано в сообщении.
По информации телеграм-канала Mash, причиной смерти Александра Маслякова стал рак. Некоторое время назад у него обнаружили неоперабельную опухоль, из-за чего Масляков отошел от работы в кадре. Официально это не подтверждено.
Дата и время прощания с телеведущим пока неизвестны.
23:31:47 08-09-2024
Очень жалко, целая эпоха на ТВ! Земля пухом...
09:00:24 09-09-2024
Земля ему пухом. КВН умер намного раньше
20:33:20 09-09-2024
На самом деле от нас ушел один выдающихся деятелей советского/российского телевидения
Его знали не только в России, но и по всему СНГ
К сожалению нынешнее озлобление общества - не позволяет нам выразить даже самое простое соболезнование по ушедшему человеку