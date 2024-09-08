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Умер Александр Масляков

Причиной смерти, по данным СМИ, стал рак

08 сентября 2024, 23:03, ИА Амител

Александр Масляков / Фото: телеграм-канал КВН
Александр Масляков / Фото: телеграм-канал КВН

На 83-м году жизни скончался создатель и ведущий КВН Александр Масляков. Об этом сообщили в телеграм-канале клуба.

"Он был и останется навсегда легендой  для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу "КВН", став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами", – сказано в сообщении.

По информации телеграм-канала Mash, причиной смерти Александра Маслякова стал рак. Некоторое время назад у него обнаружили неоперабельную опухоль, из-за чего Масляков отошел от работы в кадре. Официально это не подтверждено.

Дата и время прощания с телеведущим пока неизвестны. 

утраты Знаменитости

Комментарии 3

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Юс

23:31:47 08-09-2024

Очень жалко, целая эпоха на ТВ! Земля пухом...

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Гость

09:00:24 09-09-2024

Земля ему пухом. КВН умер намного раньше

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Масляков - помним ...

20:33:20 09-09-2024

На самом деле от нас ушел один выдающихся деятелей советского/российского телевидения
Его знали не только в России, но и по всему СНГ
К сожалению нынешнее озлобление общества - не позволяет нам выразить даже самое простое соболезнование по ушедшему человеку

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