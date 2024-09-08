Умер Александр Масляков

Причиной смерти, по данным СМИ, стал рак

08 сентября 2024, 23:03, ИА Амител

Александр Масляков / Фото: телеграм-канал КВН

На 83-м году жизни скончался создатель и ведущий КВН Александр Масляков. Об этом сообщили в телеграм-канале клуба.

"Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу "КВН", став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами", – сказано в сообщении.

По информации телеграм-канала Mash, причиной смерти Александра Маслякова стал рак. Некоторое время назад у него обнаружили неоперабельную опухоль, из-за чего Масляков отошел от работы в кадре. Официально это не подтверждено.

Дата и время прощания с телеведущим пока неизвестны.