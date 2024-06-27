Умер американский актер Билл Коббс

Ему было 90 лет

27 июня 2024, 13:15, ИА Амител

Билл Коббс / Кадр из фильма

Американский актер Билл Коббс, известный своими ролями в фильмах "Телохранитель", "Клан Сопрано" и "Ночь в музее: Секрет гробницы", ушел из жизни на 91-м году в Калифорнии. Об этом в соцсетях сообщили члены его семьи.

"С прискорбием сообщаем, что Билл Коббс скончался во вторник, 25 июня, в своем доме в Калифорнии. Он был любимым спутником жизни, старшим братом, дядей, приемным родителем, крестным отцом и другом. Недавно Билл счастливо отпраздновал свой 90-й день рождения в кругу близких людей", – говорится в сообщении.

Коббс начал свою карьеру в кино в 1974 году, снявшись в боевике "Захват поезда Пелэм 1-2-3". За свою долгую карьеру он появился более чем в 70 фильмах и сериалах. Среди них "Их поменяли местами" (1983), "Клуб "Коттон" (1984), "Телохранитель" (1992), "Ночь в музее" (2006) и "Ночь в музее: Секрет гробницы" (2014), а также сериалы "Клан Сопрано" и "Звездный путь: Энтерпрайз".