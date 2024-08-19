Умер американский соведущий Познера в телемостах СССР — США Фил Донахью
Журналист ушел из жизни у себя дома в окружении семьи
19 августа 2024, 21:47, ИА Амител
Поминальная свеча / Фото: unsplash.com
Американский журналист Фил Донахью скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на его семью.
Донахью ушел из жизни у себя дома в окружении семьи. Причина смерти не уточняется, однако по информации СМИ, он продолжительно болел.
Напомним, что в 1987 году Донахью пять раз выступил ведущим с американской стороны телемостов США — СССР. Вместе с ним соведущим был советский журналист Владимир Познер.
"Это был мой близкий друг, и я совершенно никаких комментариев по этому поводу не даю, извините", — сказал агентству ТАСС журналист Владимир Познер.
23:09:34 19-08-2024
Это к заместителю министра культуры Алтайского края Лёше Бочарову.
11:02:59 20-08-2024
Гость (23:09:34 19-08-2024) Это к заместителю министра культуры Алтайского края Лёше Боч... Правы, все заметили о пристрастии к никчёмным комментариям по умершим....
09:07:37 20-08-2024
Ну и Познеру пора уже. Что бы меньше баламутил.
10:58:26 20-08-2024
Гость (09:07:37 20-08-2024) Ну и Познеру пора уже. Что бы меньше баламутил.... А у вас когда подходит срок? Не засиделись ли? А то пади одни убытки пенсионному фонду приносите который год.