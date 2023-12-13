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Умер автор "Бандитского Петербурга" Константинов

В последний год своей жизни журналист тяжело болел

13 декабря 2023, 19:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Санкт-Петербурге в возрасте 60 лет скончался журналист, писатель, основатель "Фонтанки", "Агентства журналистских расследований" и 47news Андрей Константинов. Об этом сообщает "Фонтанка".

Журналист скончался утром 13 декабря в своей квартире. В последний год своей жизни он тяжело болел.

Напомним, что Константинов (настоящая фамилия – Баконин) родился в Астраханской области 30 сентября 1963 года. Окончил восточный факультет ЛенГУ. В 1986 году получил распределение в Минобороны СССР. После ухода из ведомства в начале 90-х работал криминальным репортером, а позднее возглавил Агентство журналистских расследований.

Как писатель Константинов известен по книгам "Преступный мир России", "Адвокат", "Журналист", "Сочинитель". По мотивам его романов был снят известный сериал "Бандитский Петербург".

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Комментарии 2

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Гость

20:40:53 13-12-2023

Хороший был писатель.

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Гость

10:09:14 14-12-2023

Да

  1 Нравится
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