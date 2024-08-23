Умер автор шутки про кактусы, поглощающие радиацию от мониторов

Миф был разоблачен, но кактусы у экранов успели стать частью культуры

23 августа 2024, 08:31, ИА Амител

Кактус / Фото: pxhere.com/ru/photo/107391

22 августа скончался Алекс Янг — автор шутки про кактусы, которые якобы поглощают вредное излучение от компьютеров. В последние годы он страдал от депрессии, вызванной болезнью, и отдалился от близких людей, сообщает Shot.

Эта шутка родилась в конце 80-х годов благодаря грандиозному пранку, который длился несколько десятилетий. Студенты-физики, включая Янга, решили пошутить и опубликовали в журнале "Работница" фейковую статью о том, что кактус, стоящий рядом с монитором, полностью поглощает излучаемую радиацию. Миф быстро распространился по всей стране, ведь на мониторах того времени была надпись Low Radiation (низкое излучение), которая подтверждала теорию студентов.

Хотя спустя годы обман раскрылся, кактусы так и остались стоять возле компьютеров в каждом офисе и квартире, став частью офисной культуры.