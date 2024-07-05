Более 25 лет он играл на хрустальных бокалах

05 июля 2024, 12:31, ИА Амител

Тимофей Винковский / Фото: "Катунь 24"

На 58-м году жизни от сердечного приступа умер барнаульский музыкант Тимофей Винковский. Об этом сообщает "Катунь 24".

В конце 80-х он начал играть на клавишных в местной группе "Девять", которая гастролировала по Сибири и выступала на различных фестивалях.

Тимофей Винковский более 25 лет играл на хрустальных бокалах, исполнял хиты и классику, написал несколько альбомов, создал ансамбль "Хрустальная гармония", обучал других, выступал за рубежом.

В его творческой биографии – выступления в Большом театре с оперой Глинки "Руслан и Людмила" с участием Владимира Путина, в Кремле, в музее венецианского стекла в Японии, концерты в США, на открытии выставок в Третьяковской галерее и Русском музее.