Умер бизнесмен, который стал прототипом для главного героя в фильме "1+1"
Филиппу Поццо было 72 года
04 июня 2023, 10:10, ИА Амител
Кадр из фильма "1+1"
В Марракеше на 73-м году жизни скончался французский бизнесмен Филипп Поццо. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на режиссёров фильма "1+1", для которого Поццо стал прототипом главного героя.
Мужчина увлекался парапланом, но в 1993 году произошёл несчастный случай, после которого Филипп Поццо оказался прикован к инвалидному креслу. Он нанял себе работника, который ухаживал за ним и его женой, больной раком.
Поццо и его рабочий провели вместе очень много времени, а разошлись только после того как оба женились.
Эта история стала основой для сюжета фильма "1+1", ставшего популярным во всём мире.
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