Умер бизнесмен, который стал прототипом для главного героя в фильме "1+1"

Филиппу Поццо было 72 года

04 июня 2023, 10:10, ИА Амител

Кадр из фильма "1+1"

В Марракеше на 73-м году жизни скончался французский бизнесмен Филипп Поццо. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на режиссёров фильма "1+1", для которого Поццо стал прототипом главного героя.

Мужчина увлекался парапланом, но в 1993 году произошёл несчастный случай, после которого Филипп Поццо оказался прикован к инвалидному креслу. Он нанял себе работника, который ухаживал за ним и его женой, больной раком.

Поццо и его рабочий провели вместе очень много времени, а разошлись только после того как оба женились.

Эта история стала основой для сюжета фильма "1+1", ставшего популярным во всём мире.