Умер бывший глава Центробанка Виктор Геращенко

Экс-руководитель Банка России скончался в возрасте 87 лет

12 мая 2025, 08:30, ИА Амител

Виктор Геращенко / Фото: ИТАР-ТАСС/ Денис Вышинский

Советский и российский экономист, бывший глава Центробанка РФ Виктор Геращенко умер на 88-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Оксану Дмитриеву.

"Скончался Виктор Владимирович Геращенко. Великий финансист, лучший из тех, кого я встречала и была знакома. Он никогда не верил и не следовал тем догмам и мифам, которые нам навязывали в 90-е годы", – написала она в своем Telegram-канале.

Со слов Дмитриевой, у экономиста был талант, интуиция и опыт, благодаря которым он принимал самостоятельные и правильные решения.

Виктор Геращенко родился 21 декабря 1937 года в Ленинграде. В 1960 году окончил Московский финансовый институт, после чего устроился на работу в Госбанк СССР, где был председателем правления с 1989 по 1991 год.

С 1992 по 1994-й возглавлял Центробанк РФ. В это время Геращенко провел конфискационную денежную реформу для снижения инфляции и уменьшения уровня денежной массы. Он снова занял пост председателя Банка России в 1998 году и покинул его в 2002-м.

Экономист дважды был удостоен ордена Трудового Красного Знамени, а также ордена Почета, "За заслуги перед Отечеством" III степени и других наград.

Напомним, 9 мая на 71-м году жизни умер русский поэт Евгений Клюев. Причина смерти, а также дата и место прощания пока не уточняются.