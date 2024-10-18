Умер бывший директор Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский

Причины смерти не называются

18 октября 2024, 19:40, ИА Амител

Свеча / Фото: pxhere.com/ru/photo/1190656

Константин Ромодановский, бывший руководитель Федеральной миграционной службы, ушёл из жизни в возрасте 67 лет. Об этом стало известно от его окружения.

"Константин Олегович Ромодановский скончался сегодня ночью", – сообщил ТАСС источник.

Причины смерти бывшего главы службы не уточняются.

Константин Ромодановский родился 31 октября 1956 года в Москве в семье врачей. В 1980 году окончил Первый Московский медицинский институт по специальности "Лечебное дело" и начал работать в НИИ судебной медицины. Свою карьеру Ромодановский начал с должности патологоанатома.

Константин Ромодановский был назначен на пост руководителя Федеральной миграционной службы в июле 2005 года, сменив Андрея Черненко, который ушел на пенсию по состоянию здоровья. Ромодановский занимал эту должность до апреля 2016 года, когда ФМС была расформирована.

В июне 2017 года бывший глава ведомства стал помощником полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе.