Умер бывший глава ЦИК Владимир Чуров

Некоторое время назад ему провели операцию после обширного инфаркта

22 марта 2023, 15:20, ИА Амител

Фото: ТАСС

В возрасте 70 лет скончался бывший глава ЦИК РФ Владимир Чуров. Об этом сообщают "Ведомости".

Чуть больше недели назад Чурову сделали операцию после обширного инфаркта.

Напомним, что Владимир Чуров уступил пост главы Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой в 2016 году. Эту должность он занимал с 2007 года.



Ранее он работал в администрации города Санкт-Петербурга, а также был депутатом Госдумы с 2003 по 2007 год.

Время и место прощания с Чуровым станут известны позднее.