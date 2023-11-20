Умер бывший глава Кузбасса Аман Тулеев

Причина смерти политика не называется

20 ноября 2023, 10:25, ИА Амител

Фото: Аман Тулеев / "ВКонтакте"

Утром 20 ноября умер бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Об этом сообщает NGS42.RU.

Информацию о смерти Тулеева подтвердили в региональном институте развития профессионального образования, где он был ректором.

"Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей. Светлая память Аману Гумировичу", – прокомментировал смерть своего предшественника нынешний глава Кузбасса Сергей Цивилев.

Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год. На момент смерти ему было 79 лет.