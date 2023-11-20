Умер бывший глава Кузбасса Аман Тулеев
Причина смерти политика не называется
20 ноября 2023, 10:25, ИА Амител
Фото: Аман Тулеев / "ВКонтакте"
Утром 20 ноября умер бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Об этом сообщает NGS42.RU.
Информацию о смерти Тулеева подтвердили в региональном институте развития профессионального образования, где он был ректором.
"Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей. Светлая память Аману Гумировичу", – прокомментировал смерть своего предшественника нынешний глава Кузбасса Сергей Цивилев.
Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год. На момент смерти ему было 79 лет.
11:01:03 20-11-2023
Сергей Цивилев, рядом не стоял с Тулеевым .
11:10:14 20-11-2023
Гость (11:01:03 20-11-2023) Сергей Цивилев, рядом не стоял с Тулеевым .... скоро постоит
11:15:12 20-11-2023
Светлая память!
11:15:43 20-11-2023
Называйте полным именем - Амангельды Гумирович.
11:24:08 20-11-2023
Гость (11:15:43 20-11-2023) Называйте полным именем - Амангельды Гумирович.... Если вы так привередливы, то тогда Амангельды Молдагазыевич
11:39:08 20-11-2023
Жил вообще-то на две страны как царь иудейский. Имел поместье в Англии. В деньгах буквально купался, как олигарх. Вот только вопрос - откуда такое богатство?
12:28:16 20-11-2023
Тулеев, Аман Гумирович - Википедия (Аманкелді Молдағазыұлы Төлеев); род. 13 мая 1944, Красноводск, Туркменская ССР, СССР) — российский государственный и политический деятель.
12:32:07 20-11-2023
При таком наследстве доставшимся от природы и советской власти, за тридцать лет соорудить феодализм на территории богатой Кемеровской области.
15:43:13 20-11-2023
Ну и чем хорошим он запомнился, что аж тысяча статей про этого персонажа?
15:51:47 20-11-2023
Гость (15:43:13 20-11-2023) Ну и чем хорошим он запомнился, что аж тысяча статей про это... Аман Тулеев неоднократно принимал участие в переговорах с террористами. В 1991 году, будучи народным депутатом РСФСР, Тулеев помог освободить из автобуса захваченную в заложницы вблизи Красной площади Машу Пономаренко, предложив себя в обмен на девочку. В 1995 году он вёл переговоры с Евгением Жеренковым, захватившим людей на кемеровском автовокзале и угрожавшим взорвать самодельную бомбу. В 2001 году Тулеев принял участие в обезвреживании Андрея Пангина, взявшего в заложники водителя такси в кемеровском аэропорту. В 2007 году после телефонных переговоров Тулеева с прапорщиком милиции Шаталовым, угрожавшим взорвать жилой дом и забаррикадировавшимся у себя в квартире, новокузнецким силовикам удалось обезвредить террориста и взять его живым. 13 марта 2009 года Аман Тулеев вёл переговоры с грабителем, захватившим в заложники трёх женщин-кассиров и двух охранников в банк
21:24:38 20-11-2023
Гость (15:51:47 20-11-2023) Аман Тулеев неоднократно принимал участие в переговорах с те... Я про профессиональную деятельность. Остальное пиар
16:00:41 20-11-2023
да и, в общем, всё равно. Таких раком до Пекина не переставить.