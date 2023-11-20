НОВОСТИПолитика

Умер бывший глава Кузбасса Аман Тулеев

Причина смерти политика не называется

20 ноября 2023, 10:25, ИА Амител

Фото: Аман Тулеев / "ВКонтакте"
Фото: Аман Тулеев / "ВКонтакте"

Утром 20 ноября умер бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Об этом сообщает NGS42.RU.

Информацию о смерти Тулеева подтвердили в региональном институте развития профессионального образования, где он был ректором.

"Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей. Светлая память Аману Гумировичу", – прокомментировал смерть своего предшественника нынешний глава Кузбасса Сергей Цивилев.

Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год. На момент смерти ему было 79 лет.

Политика Кемеровская область утраты

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

11:01:03 20-11-2023

Сергей Цивилев, рядом не стоял с Тулеевым .

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:10:14 20-11-2023

Гость (11:01:03 20-11-2023) Сергей Цивилев, рядом не стоял с Тулеевым .... скоро постоит

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:15:12 20-11-2023

Светлая память!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:15:43 20-11-2023

Называйте полным именем - Амангельды Гумирович.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

11:24:08 20-11-2023

Гость (11:15:43 20-11-2023) Называйте полным именем - Амангельды Гумирович.... Если вы так привередливы, то тогда Амангельды Молдагазыевич

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:08 20-11-2023

Жил вообще-то на две страны как царь иудейский. Имел поместье в Англии. В деньгах буквально купался, как олигарх. Вот только вопрос - откуда такое богатство?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:28:16 20-11-2023

Тулеев, Аман Гумирович - Википедия (Аманкелді Молдағазыұлы Төлеев); род. 13 мая 1944, Красноводск, Туркменская ССР, СССР) — российский государственный и политический деятель.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:32:07 20-11-2023

При таком наследстве доставшимся от природы и советской власти, за тридцать лет соорудить феодализм на территории богатой Кемеровской области.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:43:13 20-11-2023

Ну и чем хорошим он запомнился, что аж тысяча статей про этого персонажа?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:47 20-11-2023

Гость (15:43:13 20-11-2023) Ну и чем хорошим он запомнился, что аж тысяча статей про это... Аман Тулеев неоднократно принимал участие в переговорах с террористами. В 1991 году, будучи народным депутатом РСФСР, Тулеев помог освободить из автобуса захваченную в заложницы вблизи Красной площади Машу Пономаренко, предложив себя в обмен на девочку. В 1995 году он вёл переговоры с Евгением Жеренковым, захватившим людей на кемеровском автовокзале и угрожавшим взорвать самодельную бомбу. В 2001 году Тулеев принял участие в обезвреживании Андрея Пангина, взявшего в заложники водителя такси в кемеровском аэропорту. В 2007 году после телефонных переговоров Тулеева с прапорщиком милиции Шаталовым, угрожавшим взорвать жилой дом и забаррикадировавшимся у себя в квартире, новокузнецким силовикам удалось обезвредить террориста и взять его живым. 13 марта 2009 года Аман Тулеев вёл переговоры с грабителем, захватившим в заложники трёх женщин-кассиров и двух охранников в банк

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:24:38 20-11-2023

Гость (15:51:47 20-11-2023) Аман Тулеев неоднократно принимал участие в переговорах с те... Я про профессиональную деятельность. Остальное пиар

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Помер Максим -

16:00:41 20-11-2023

да и, в общем, всё равно. Таких раком до Пекина не переставить.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров