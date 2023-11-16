Умер бывший участник группы "Би-2" Николай Плявин

Ему было 64 года

16 ноября 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: соцсети

Экс-участника группы "Би-2" Николая Плявина нашли мертвым в съемной квартире в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По предварительным данным, смерть музыканта не носит криминального характера. Его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

"Известия" сообщают, что труп Плявина был весь в крови. Его обнаружил сын после безуспешных попыток дозвониться отцу.

Источник газеты также уточнил, что недавно состояние здоровья музыканта резко ухудшилось, он жаловался на головокружение и невозможность встать. Сын трижды за месяц вызывал ему скорую.

Николай Плявин родился 6 июня 1959 года. Играл в "Би-2" в качестве клавишника и ударника с 1999 по 2006 год. В группе также состоял его брат Александр (с 2002 по 2006 год), он умер от рака в 2014-м.