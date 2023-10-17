Умер бывший участник КВН Сергей Сивохо. Обновлено
Ему было 54 года
17 октября 2023, 07:45, ИА Амител
В возрасте 54 лет умер бывший участник команды КВН "Дрим-Тим" и креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо. Об этом пишет "КП" со ссылкой на члена Общественной палаты РФ Анну Ревякину.
Отмечается, что в последние годы комик тяжело болел. Перед смертью он сильно похудел и был мало похож на себя прежнего.
Обновлено. Сергей Сивохо жив. Об этом позднее сообщила сама Анна Ревякина. Однако мужчина находится в крайне тяжелом состоянии: на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность. "Из-за безнадёжности ситуации его скорее всего будут отключать от системы поддержки жизни", – написала член ОП.
Сивохо родился в Донецке в 1969 году и стал известен благодаря деятельности в кино и театре. Помимо КВН, снимался в различных проектах, включая российский ситком "Счастливы вместе".
В 2019 году вслед за Владимиром Зеленским Сивохо ушел в политику. Он занял пост советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. В этой должности он создал план для мирного урегулирования конфликта в Донбассе, но когда решился представить его публике в марте 2020 года, его избили националисты. После этого Зеленский уволил Сивохо со всех постов.
08:32:33 17-10-2023
Ну умер и умер (с) и вообще, зачем про него вспомнили?
08:45:01 17-10-2023
Гость (08:32:33 17-10-2023) Ну умер и умер (с) и вообще, зачем про него вспомнили?... Не из украинских националистов будете?Список про что потреба вспоминать при вас?
08:41:45 17-10-2023
Там,вна Украине,надо сначала советоваться с националистами,а потом уж представлять всяческие планы.Иначе-их праведный гнев с рукоприкладством и немилость Самого.Вперёд в Европу за демократией,свободой и тамошними ценностями.
08:46:43 17-10-2023
его избили националисты. После этого Зеленский уволил Сивохо со всех постов --- впечатлило
08:53:58 17-10-2023
хоть бы кто пожалел. уходят кумиры моей молодости, это реально была команда мечты, пусть земля будет пухом
09:06:39 17-10-2023
Очень жаль. Хороший был актер. Колоритный мужик, с характером. Знал его, когда занимался КВНом.