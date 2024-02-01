Умер бывший участник "Машины времени" Юрий Ильченко
Ему было 72 года
01 февраля 2024, 13:25, ИА Амител
Фото: pxhere.com/ru/photo/656625
На 73-м году жизни скончался бывший участник групп "Машина времени" и "Земляне" Юрий Ильченко. Об этом в своем телеграм-канале рассказал журналист Владислав Бачуров.
"Умер "ты можешь ходить как запущенный сад, а можешь все наголо сбрить", – написал журналист.
Причина смерти музыканта не называется.
Ильченко с детства увлекался музыкой, а в 18 лет присоединился к своей первой группе под названием "Мифы", где играл на клавишных и ритм-гитаре.
В 1976-1977 годах Ильченко выступал с "Машиной времени". Также он играл в группах "Земляне" и "Интеграл".
Комментарии 0