Умер бывший участник "Машины времени" Юрий Ильченко

Ему было 72 года

01 февраля 2024, 13:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/656625

На 73-м году жизни скончался бывший участник групп "Машина времени" и "Земляне" Юрий Ильченко. Об этом в своем телеграм-канале рассказал журналист Владислав Бачуров.

"Умер "ты можешь ходить как запущенный сад, а можешь все наголо сбрить", – написал журналист.

Причина смерти музыканта не называется.

Ильченко с детства увлекался музыкой, а в 18 лет присоединился к своей первой группе под названием "Мифы", где играл на клавишных и ритм-гитаре.

В 1976-1977 годах Ильченко выступал с "Машиной времени". Также он играл в группах "Земляне" и "Интеграл".