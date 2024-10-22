Умер бывший вокалист группы Iron Maiden

В последние годы жизни Пол Ди'Анно тяжело болел и выступал на инвалидной коляске

22 октября 2024, 09:30, ИА Амител

Пол Ди'Анно / Кадр из видео: YouTube-канал The Metal Voice

Скончался первый студийный вокалист британской хеви-метал-группы Iron Maiden Пол Ди'Анно. Ему было 66 лет.

О кончине музыканта сообщил лейбл Conquest Music. По его информации, Ди'Анно умер у себя дома в городе Солсбери из-за серьезных проблем со здоровьем, которые беспокоили его в последние годы.

Пол Эндрюс (настоящее имя) родился 17 мая 1958 года в пригороде Лондона Чингфорде. В Iron Maiden состоял с 1978 по 1981 год, спев для первых двух альбомов.

После ухода из группы Ди'Анно пел в Battlezone, Killers, а также занимался сольной карьерой. По данным Blabbermouth, несмотря на тяжелое состояние под конец жизни, Пол продолжал давать концерты по всему миру в инвалидном кресле, проведя более 100 выступлений с 2023 года.