Умер бывший вокалист группы Iron Maiden
В последние годы жизни Пол Ди'Анно тяжело болел и выступал на инвалидной коляске
22 октября 2024, 09:30, ИА Амител
Скончался первый студийный вокалист британской хеви-метал-группы Iron Maiden Пол Ди'Анно. Ему было 66 лет.
О кончине музыканта сообщил лейбл Conquest Music. По его информации, Ди'Анно умер у себя дома в городе Солсбери из-за серьезных проблем со здоровьем, которые беспокоили его в последние годы.
Пол Эндрюс (настоящее имя) родился 17 мая 1958 года в пригороде Лондона Чингфорде. В Iron Maiden состоял с 1978 по 1981 год, спев для первых двух альбомов.
После ухода из группы Ди'Анно пел в Battlezone, Killers, а также занимался сольной карьерой. По данным Blabbermouth, несмотря на тяжелое состояние под конец жизни, Пол продолжал давать концерты по всему миру в инвалидном кресле, проведя более 100 выступлений с 2023 года.
09:51:49 22-10-2024
Iron Maiden - железная дева, или нюрнбергская дева, или баба, древнее английское орудие пыток славянских женщин, в виде пустотелой фигуры женщины в кокошнике, состоящей из двух частей, с острыми пиками направленными внутрь фигуры. Женщину помещали внутрь и медленно закрывали...
Если знать все это, и подобное, то как-то уже совсем не кажутся эти люди, милыми...!
09:58:39 22-10-2024
Без ошибок автозамены (09:51:49 22-10-2024) Iron Maiden - железная дева, или нюрнбергская дева, или баба... не задумывался.
благодарю.
10:15:20 22-10-2024
Без ошибок автозамены (09:51:49 22-10-2024) Iron Maiden - железная дева, или нюрнбергская дева, или баба... С чего вы взяли, что это "орудие пыток славянских женщин" ?
14:25:10 22-10-2024
Без ошибок автозамены (09:51:49 22-10-2024) Iron Maiden - железная дева, или нюрнбергская дева, или баба... При чём тут славянские женщины, кокошник? И на кой бы ляд в Наглии было пытать именно славянских баб, когда от своих ведьм, паков, троллей, лепреконов и банши было не продохнуть?
10:04:27 22-10-2024
Печально, но не знали таковых - спасибо за просвещение!
10:50:32 22-10-2024
Копайте больше в историю!
Там вся правда и истина сегодняшних обстоятельств...!
14:26:43 22-10-2024
А и да, первые 2 альбома IM хороши, и потом '86, а больше там и слушать нечего.