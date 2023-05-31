Умер депутат Госдумы Виктор Зубарев
О смерти парламентария заявили в пресс-службе фракции "Единая Россия"
31 мая 2023, 16:32, ИА Амител
Фото: vk.com/id634095262
Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия", член комитета палаты по бюджету и налогам Виктор Зубарев умер в возрасте 62 лет. Об этом пишет ТАСС.
О смерти парламентария рассказали в пресс-службе фракции "Единая Россия" в Госдуме и отметили, что смерть была скоропостижной. А также выразили искренние соболезнования его родным и близким".
Зубарев родился 20 февраля 1961 года в селе Ужур в Красноярском крае. Окончил Красноярский политехнический институт и Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ. Был депутатом Государственной Думы V, VI, VII и VIII созывов.
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