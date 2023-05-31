НОВОСТИПолитика

Умер депутат Госдумы Виктор Зубарев

О смерти парламентария заявили в пресс-службе фракции "Единая Россия"

31 мая 2023, 16:32, ИА Амител

Фото: vk.com/id634095262
Фото: vk.com/id634095262

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия", член комитета палаты по бюджету и налогам Виктор Зубарев умер в возрасте 62 лет. Об этом пишет ТАСС.

О смерти парламентария рассказали в пресс-службе фракции "Единая Россия" в Госдуме и отметили, что смерть была скоропостижной. А также выразили искренние соболезнования его родным и близким".

Зубарев родился 20 февраля 1961 года в селе Ужур в Красноярском крае. Окончил Красноярский политехнический институт и Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ. Был депутатом Государственной Думы V, VI, VII и VIII созывов.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

16:42:47 31-05-2023

Почему не выполнил наказ Партии, не дожил до 65-и? Работа тяжелая или еда не качественная?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вопрос

16:44:45 31-05-2023

Интересно, как он голосовал по пресловутой "пенсионной реформе"?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:06:51 01-06-2023

Пенсионная реформа в действии.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:23:59 01-06-2023

Иуды голосовали "ЗА" пенсионную реформу, "ЗА" оптимизацию медицины , "ЗА " развал образования и применение там программ для обучения, а портфолио выставленное называется ВИТРИНА ! Как вам платная медицина то , обман ? Заботится о гражданах, о человеческом капитале страны некому, так и сгинет государство, вымрем!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров