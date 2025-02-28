Он скончался на 89-м году жизни

28 февраля 2025, 08:30, ИА Амител

Борис Спасский, 1973 год / Фото: ТАСС

В Москве на 89-м году жизни умер десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации шахмат России Андрея Филатова.

"Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов. Большая утрата для страны. Соболезнования родным и близким. Вечная память", – сказал Филатов.

Титул чемпиона мира Спасский завоевал в 1969 году, обыграв Тиграна Петросяна со счетом 12,5:10,5. В 1972 году он не смог защитить звание, уступив американцу Роберту Фишеру в Рейкьявике (8,5:12,5).

В 1966 году Спасский завоевал право сыграть в матче за мировую шахматную корону, но уступил Петросяну со счетом 11,5:12,5. Был двукратным чемпионом СССР (1961, 1973). В составе сборной СССР шесть раз становился победителем Всемирных шахматных олимпиад и один раз завоевал серебряную медаль.

В 1972 году Спасский эмигрировал во Францию. За эту страну он трижды выступал на Всемирных шахматных олимпиадах. В 2000-е годы занимался популяризацией шахмат в России: много ездил по стране, открывал шахматные школы и клубы. В 2012-м вернулся в Россию, а в 2013-м получил гражданство РФ.