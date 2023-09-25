Умер экс-министр экономики РФ Евгений Ясин

Ему было 89 лет

25 сентября 2023, 15:10, ИА Амител

Кадр: YouTube

Бывший министр экономики РФ Евгений Ясин скончался на 90-м году жизни, пишет Mash.

В последнее время экс-чиновник испытывал серьезные проблемы со здоровьем: еще в конце августа его госпитализировали из-за больного сердца и отека головного мозга.

Ясин родился 7 мая 1934 года в Одессе. Министром экономики был с 1994 по 1997 год. В дальнейшем был научным руководителем, а затем почетным научным руководителем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". Имеет степень доктора экономических наук.