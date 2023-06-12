Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони

Ему было 86 лет

12 июня 2023, 16:00, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал VICE News

В Милане в возрасте 86 лет скончался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, пишет Corriere della Sera.

В начале апреля Берлускони попал в реанимацию с подозрением на пневмонию и проблемами с сердцем. На следующий день стало известно, что у него диагностировали лейкемию. Впоследствии в прессе сообщалось, что Берлускони проходит курс химиотерапии. В общей сложности тогда он провел в медучреждении 45 дней. Снова был госпитализирован 9 июня.

Сильвио Берлускони родился 29 сентября 1936 года. В политику пришел в возрасте 57 лет, до этого занимался бизнесом.

Берлускони принадлежит феноменальный рекорд в мировой политической истории: основав в январе 1994 года свою первую партию "Вперед, Италия!", он всего через 60 дней вместе с ней выиграл парламентские выборы. Также является рекордсменом по времени пребывания на посту премьера в Итальянской Республике (1994-1995, 2001-2005, 2005-2006, 2008-2011).