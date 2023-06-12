Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони
Ему было 86 лет
12 июня 2023, 16:00, ИА Амител
В Милане в возрасте 86 лет скончался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, пишет Corriere della Sera.
В начале апреля Берлускони попал в реанимацию с подозрением на пневмонию и проблемами с сердцем. На следующий день стало известно, что у него диагностировали лейкемию. Впоследствии в прессе сообщалось, что Берлускони проходит курс химиотерапии. В общей сложности тогда он провел в медучреждении 45 дней. Снова был госпитализирован 9 июня.
Сильвио Берлускони родился 29 сентября 1936 года. В политику пришел в возрасте 57 лет, до этого занимался бизнесом.
Берлускони принадлежит феноменальный рекорд в мировой политической истории: основав в январе 1994 года свою первую партию "Вперед, Италия!", он всего через 60 дней вместе с ней выиграл парламентские выборы. Также является рекордсменом по времени пребывания на посту премьера в Итальянской Республике (1994-1995, 2001-2005, 2005-2006, 2008-2011).
16:08:52 12-06-2023
Ну вот. У кого-то траур, у кого-то праздник.
17:52:34 12-06-2023
А Путину уже сколько лет ?
18:04:38 12-06-2023
Глыба. Будь Италия помощнее, кроме как культуры и футбола, - пофеерил бы на уровне Черчилля, Тэтчер. Но мужик кайфовал. В друзьях был не всегда разборчивв.
21:47:41 12-06-2023
Пузырек (18:04:38 12-06-2023) Глыба. Будь Италия помощнее, кроме как культуры и футбола, -... Не смешите! "Черчиль, Тэтчер"... Господинчик интересовался только своими брюхом и пятой конечностью. Из поролона никогда не получится гранит.