Умер фотокорреспондент "Алтайской правды" Евгений Налимов

В газете он проработал более 40 лет

03 января 2025, 20:25, ИА Амител

Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

3 января не стало известного фотографа, фотокорреспондента "Алтайской правды" Евгения Налимова. Об этом сообщает телеграм-канал Союза журналистов Алтайского края.

"Алтайская правда" лишилась не только одного из лучших в регионе фотохудожников, но и просто доброго, справедливого, душевно щедрого человека. Тяжело и невозможно принять это известие", – написала его коллега Оксана Иванова.

Евгений Налимов – заслуженный журналист Алтайского края, выпускник журфака МГУ, который более сорока лет трудился в ведущей газете края.