Умер герой песни "Батяня-комбат" Александр Солуянов

Причины смерти генерал-майора ВДВ не уточняются

03 декабря 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: Севастопольский союз ветеранов десантников

В возрасте 69 лет скончался генерал-майор ВДВ, ставший прообразом для героя песни "Батяня-комбат" группы "Любэ" Александр Солуянов. Об этом сообщает Севастопольский союз ветеранов десантников.

В организации рассказали, что Солуянов скончался 2 декабря. Причины его смерти не называются.

Представители союза выразили соболезнования родным и близким умершего.

Как отметили в организации, когда Никита Михалков начал работу над съемками клипа на песню "Батяня-комбат", он стал искать в армии реальный прототип, с которого можно будет написать героя видеоклипа. Когда десантников спросили о том, кто для них "батяня-комбат", они назвали именно Солуянова.