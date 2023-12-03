Умер герой песни "Батяня-комбат" Александр Солуянов
Причины смерти генерал-майора ВДВ не уточняются
03 декабря 2023, 09:00, ИА Амител
В возрасте 69 лет скончался генерал-майор ВДВ, ставший прообразом для героя песни "Батяня-комбат" группы "Любэ" Александр Солуянов. Об этом сообщает Севастопольский союз ветеранов десантников.
В организации рассказали, что Солуянов скончался 2 декабря. Причины его смерти не называются.
Представители союза выразили соболезнования родным и близким умершего.
Как отметили в организации, когда Никита Михалков начал работу над съемками клипа на песню "Батяня-комбат", он стал искать в армии реальный прототип, с которого можно будет написать героя видеоклипа. Когда десантников спросили о том, кто для них "батяня-комбат", они назвали именно Солуянова.
09:55:40 03-12-2023
4 года на пенсии. Хотя мог и в 45 уйти на пенсию.