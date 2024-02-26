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Умер глава богатейшей семьи Ротшильдов лорд Джейкоб

Причину смерти его родственники раскрывать не стали

26 февраля 2024, 19:07, ИА Амител

Джейкоб Ротшильд / Фото: Великжанин Виктор /Фотохроника ТАСС
Джейкоб Ротшильд / Фото: Великжанин Виктор /Фотохроника ТАСС

Британский финансист лорд Джейкоб Ротшильд скончался 26 февраля в возрасте 87 лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление семьи.

Его похоронят в соответствии с еврейским обычаем на небольшой частной церемонии. В заявлении членов семьи Ротшильда назвали превосходным финансистом, преданным госслужащим и страстным филантропом. Причина смерти не уточняется.

Банкир начал свою карьеру в семейном банке в 1963 году, однако в 1980-е годы покинул его из-за споров с другими членами семьи. Стал председателем RIT Capital Partners – крупнейшего инвестиционного фонда с чистой стоимостью активов свыше 2 млрд фунтов стерлингов. Имеет различные британские государственные награды.

Комментарии 11

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Гость

19:36:18 26-02-2024

Ну умер и умер

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гость

20:24:02 26-02-2024

Не знаю такого в Барнауле. Свои есть... Немрут таки...

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Гость

20:24:12 26-02-2024

Что там разглашать, умер по старости в 87 лет.

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Гость

20:53:44 26-02-2024

Вчера только про него видео смотрел... Искал что такое "Фиксинг Ротшильда", из-за чего у нас все беды на земле...! Наткнулся на интервью с этим дедком... Сидит такой чё то лапочет, о письмах своих теток... Сразу и не подумаешь, что страшный человек!?...

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Гость

21:01:58 26-02-2024

Да плевать на ту главу

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Гость

21:16:09 26-02-2024

Сдох буржуй.Какая трагедия,ведь он кое чего раздавал просто так.

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Гость

21:35:03 26-02-2024

"Если Вы будете на кого-то работать за зарплату, Вам некогда будет зарабатывать деньги". Джон Рокфеллер.

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Гость

22:20:48 26-02-2024

Жертва холокоста ?

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Гость

22:27:46 26-02-2024

Пархатому к гробешнику карманы пришли, таки ?

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Гость

05:49:48 27-02-2024

Кто же теперь нас будет чипировать?)

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Гость

23:07:07 27-02-2024

Гореть ему в Аду этому сыну диавола военному преступнику против человечества. Пока человечество не освободится от подобных животных на планете не будет Мира и благополучия народов.

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