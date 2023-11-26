Скончался глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин
По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ
26 ноября 2023, 13:45, ИА Амител
Фото: vk.com/oleg.boronin
Скончался глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин. Об этом amic.ru сообщили его знакомые.
По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.
Олег Боронин 1970 года рождения, уроженец поселка Лесная Поляна Первомайского района. После армии учился на историческом факультете АлтГУ, позднее работал в ЗАТО "Сибирский" и принимал участие в создании кафедры востоковедения.
Боронин активно занимался политической деятельностью, работал журналистом. На выборах главы Сибирского сельсовета Первомайского района победил в 2012 году.
13:53:01 26-11-2023
Сгорел на политике. Опасное дело эта политика. - "Поли́тика — одна из сфер человеческой деятельности, в которой государства в лице органов государственной власти и их должностных лиц, а также общественные институты реализуют свои цели и интересы"
14:13:48 26-11-2023
В Сибирском не так давно, в ковидных год, священник скончался, тоже не старый.
14:15:56 26-11-2023
Соболезную родственникам, Олег Валерьевич, был настоящим простым русским мужиком на своей земле!!!!!!!!!!!!!Скорбим.......
14:18:21 26-11-2023
Честный человек был! Трудно было руководить ....
14:51:38 26-11-2023
Причина всегда одна - жирная кровь, а как следствие тромбоз из-за прогоркания жира в крови, богатой кислородом.
15:00:23 26-11-2023
Совсем молодым ушел. Всего 53 года.Сгорел, наверно, на работе в этой нелёгкой обстановке. Печально!Царствие небесное!
22:12:04 26-11-2023
Гость. (15:00:23 26-11-2023) Совсем молодым ушел. Всего 53 года.Сгорел, наверно, на рабо... Царствие небесного нет. Не надо путать Иисуса Христа и живущих на земле человеков. Про небеса придумали всевозможные "попы", извратив Божье Писание. У Бога своя программа на этот счет - пришел из праха, ушел в прах, до дня всеообщего Воскресенья. Богу не нужны на Небесах не обученные со своими испорченными нравами люди, там хватала Сатаны - Дьвола с его прихлебателями - демонами, которые сейсач по всей земле извращают и издеваются над народами земли. Если бы правители были от Бога, то небыло бы проблем с курятиной, яйцами, пальмовым молоком и маслом, с нечищенными дорогами, мусором, сироты быы не ждали своих квартир двадцать три года и список дьявольщины нескончаемый.....
22:26:56 26-11-2023
Очень сложно выживать независимым ответственным честным руководителям, знающим, понимающим, близко принимающим на себя нынешнюю ситуацию. Таких людей очень мало, но только такие смогут направить Россию по пути справедливости, народовластия и прогресса.
04:04:40 27-11-2023
Светлая память Олегу Валерьевичу! Лучший глава среди сельсоветов Первомайского района, ему всегда было "до всего дела". Скорбим вместе с родными и близкими!
06:32:44 27-11-2023
Таких людей очень мало, но только такие смогут направить Россию по пути справедливости, народовластия и прогресса. ============================= Интересно, кто им даст установить народовластие? Это же самое страшное положение для государства - сидеть, как собака на цепи и исполнять волю народа.
11:21:32 27-11-2023
Очень жаль,хороший был человек и руководитель ,все человеческие хорошие черты присутствовали в нем ,будем помнить .