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Скончался глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин

По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ

26 ноября 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: vk.com/oleg.boronin
Фото: vk.com/oleg.boronin

Скончался глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин. Об этом amic.ru сообщили его знакомые.

По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Олег Боронин 1970 года рождения, уроженец поселка Лесная Поляна Первомайского района. После армии учился на историческом факультете АлтГУ, позднее работал в ЗАТО "Сибирский" и принимал участие в создании кафедры востоковедения.

Боронин активно занимался политической деятельностью, работал журналистом. На выборах главы Сибирского сельсовета Первомайского района победил в 2012 году. 

Алтайский край утраты

Комментарии 11

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Гость

13:53:01 26-11-2023

Сгорел на политике. Опасное дело эта политика. - "Поли́тика — одна из сфер человеческой деятельности, в которой государства в лице органов государственной власти и их должностных лиц, а также общественные институты реализуют свои цели и интересы"

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Гость

14:13:48 26-11-2023

В Сибирском не так давно, в ковидных год, священник скончался, тоже не старый.

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андрей Щукин

14:15:56 26-11-2023

Соболезную родственникам, Олег Валерьевич, был настоящим простым русским мужиком на своей земле!!!!!!!!!!!!!Скорбим.......

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Гость

14:18:21 26-11-2023

Честный человек был! Трудно было руководить ....

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Гость

14:51:38 26-11-2023

Причина всегда одна - жирная кровь, а как следствие тромбоз из-за прогоркания жира в крови, богатой кислородом.

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Гость.

15:00:23 26-11-2023

Совсем молодым ушел. Всего 53 года.Сгорел, наверно, на работе в этой нелёгкой обстановке. Печально!Царствие небесное!

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Гость

22:12:04 26-11-2023

Гость. (15:00:23 26-11-2023) Совсем молодым ушел. Всего 53 года.Сгорел, наверно, на рабо... Царствие небесного нет. Не надо путать Иисуса Христа и живущих на земле человеков. Про небеса придумали всевозможные "попы", извратив Божье Писание. У Бога своя программа на этот счет - пришел из праха, ушел в прах, до дня всеообщего Воскресенья. Богу не нужны на Небесах не обученные со своими испорченными нравами люди, там хватала Сатаны - Дьвола с его прихлебателями - демонами, которые сейсач по всей земле извращают и издеваются над народами земли. Если бы правители были от Бога, то небыло бы проблем с курятиной, яйцами, пальмовым молоком и маслом, с нечищенными дорогами, мусором, сироты быы не ждали своих квартир двадцать три года и список дьявольщины нескончаемый.....

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Гость

22:26:56 26-11-2023

Очень сложно выживать независимым ответственным честным руководителям, знающим, понимающим, близко принимающим на себя нынешнюю ситуацию. Таких людей очень мало, но только такие смогут направить Россию по пути справедливости, народовластия и прогресса.

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Гость

04:04:40 27-11-2023

Светлая память Олегу Валерьевичу! Лучший глава среди сельсоветов Первомайского района, ему всегда было "до всего дела". Скорбим вместе с родными и близкими!

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Гость

06:32:44 27-11-2023

Таких людей очень мало, но только такие смогут направить Россию по пути справедливости, народовластия и прогресса. ============================= Интересно, кто им даст установить народовластие? Это же самое страшное положение для государства - сидеть, как собака на цепи и исполнять волю народа.

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Гость

11:21:32 27-11-2023

Очень жаль,хороший был человек и руководитель ,все человеческие хорошие черты присутствовали в нем ,будем помнить .

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