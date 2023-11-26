По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ

26 ноября 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: vk.com/oleg.boronin

Скончался глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин. Об этом amic.ru сообщили его знакомые.

По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Олег Боронин 1970 года рождения, уроженец поселка Лесная Поляна Первомайского района. После армии учился на историческом факультете АлтГУ, позднее работал в ЗАТО "Сибирский" и принимал участие в создании кафедры востоковедения.

Боронин активно занимался политической деятельностью, работал журналистом. На выборах главы Сибирского сельсовета Первомайского района победил в 2012 году.