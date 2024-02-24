Умер глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев
Он скончался в возрасте 80 лет в результате болезни
24 февраля 2024, 16:28, ИА Амител
Вячеслав Лебедев / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев скончался в больнице в возрасте 80 лет, пишет "Коммерсантъ".
По данным издания, причиной смерти руководителя стало онкозаболевание, c которым он боролся долгое время.
Лебедев возглавлял Верховный суд РФ с 1991 года. До этого был председателем ВС РСФСР (1989-1991) и Московского городского суда (1986-1989).
09:35:29 25-02-2024
До 80 лет дед пахал. Все деньги заработал ?
17:18:15 25-02-2024
Гость (09:35:29 25-02-2024) До 80 лет дед пахал. Все деньги заработал ?... А уж как мнение на трактовку конституции у него кардинально изменилось за это время.