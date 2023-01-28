Умер главврач барнаульской поликлиники № 3 Николай Карпов

Прощание с ним состоится 29 января

28 января 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле на 70-м году жизни умер главный врач городской поликлиники № 3 Николай Карпов.

Как сообщает "Вечерний Барнаул", его не стало в ночь на 28 января. Причину смерти издание не уточняет.

Прощание состоится 29-го числа с 13:30 до 15:00 в ритуальном зале № 2 по улице Аносова, 8.

По информации Barnaul 22, Карпов возглавлял медучреждение 32 года. В 2021-м президент Владимир Путин присвоил ему почётное звание "Заслуженный работник здравоохранения".