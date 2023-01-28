НОВОСТИПроисшествия

Умер главврач барнаульской поликлиники № 3 Николай Карпов

Прощание с ним состоится 29 января

28 января 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле на 70-м году жизни умер главный врач городской поликлиники № 3 Николай Карпов.

Как сообщает "Вечерний Барнаул", его не стало в ночь на 28 января. Причину смерти издание не уточняет.

Прощание состоится 29-го числа с 13:30 до 15:00 в ритуальном зале № 2 по улице Аносова, 8.

По информации Barnaul 22, Карпов возглавлял медучреждение 32 года. В 2021-м президент Владимир Путин присвоил ему почётное звание "Заслуженный работник здравоохранения".

Комментарии 12

  • Поликлиника самая лучшая! Очень жаль...
    28 января, Гость   Ответить
  • Светлая память человеку с большой буквы!!!
    28 января, Гость   Ответить
  • Гость, Эта "лучшая" поликлиника меня несколько лет назад с пневмонией отфутболила, предложив талончик к врачу через 10 дней. Температуры, видите ли, не было!
    28 января, Гость   Ответить
  • Соболезную
    28 января, Гость   Ответить
  • Жалко врача. Что теперь будет с нашей поликлиникой.....
    28 января, Гость   Ответить
  • Скорблю.Царствие ему небесное
    28 января, Гость   Ответить
  • Гость, не нужно держать зло.
    28 января, Гость   Ответить
  • Гость, а в такой ситуации лучше промолчать.
    28 января, Гость   Ответить
  • Царство небесное ему. Светлая память.
    28 января, Гость   Ответить
  • Карпова Я давно знаю. Что будит с полекленикой и как будут работать. Остаётся большой вопрос. Он Полекленику номер 3 тянул за собой.
    29 января, Гость   Ответить
  • Действительно хорошая поликлиника. Оценка в дубль Гисе 2,5. Например, оценка поликлиники №1 - 1,7 бала У других на 2 четко
    30 января, Гость   Ответить
  • Я сегодня испытала шок в поликлинике. 26 января видела Николая Сергеевича в добром здравии. О ком то хлопотал в регистратуре. Светлая память. Соболезнование родным и близким.
    30 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров