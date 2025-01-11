Умер хоккеист Алексей Зайцев
Он был основателем одной из самых успешных любительских команд "Сталкер"
11 января 2025, 15:26, ИА Амител
В Москве умер хоккеист Алексей Зайцев. Ему было 54 года.
Как сообщили в ледовой арене "Сталкер", спортсмена не стало 10 января.
"Алексей был потрясающим человеком с большой буквы, это подтвердят все, кто был с ним знаком. Такая энергия, жизненная сила, уверенность, стойкость, открытость и эмпатия даны далеко не всем", – говорится в сообщении.
Причина его смерти не уточняется.
В молодости Зайцев играл за сборную Москвы и выступал за столичное "Динамо" вместе с Павлом Буре.
В 2014-м Зайцев создал любительскую команду "Сталкер", ставшую первым столичным чемпионом "40+" Ночной хоккейной лиги, завоевав Кубок Крутова в сезоне 2016/2017.
За это команда получила грант 100 млн рублей, на которые построили арену "Сталкер" в московском районе Куркино.
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