Он был основателем одной из самых успешных любительских команд "Сталкер"

11 января 2025, 15:26, ИА Амител

Алексей Зайцев / Фото: t.me/ArenaStalker

В Москве умер хоккеист Алексей Зайцев. Ему было 54 года.

Как сообщили в ледовой арене "Сталкер", спортсмена не стало 10 января.

"Алексей был потрясающим человеком с большой буквы, это подтвердят все, кто был с ним знаком. Такая энергия, жизненная сила, уверенность, стойкость, открытость и эмпатия даны далеко не всем", – говорится в сообщении.

Причина его смерти не уточняется.

В молодости Зайцев играл за сборную Москвы и выступал за столичное "Динамо" вместе с Павлом Буре.

В 2014-м Зайцев создал любительскую команду "Сталкер", ставшую первым столичным чемпионом "40+" Ночной хоккейной лиги, завоевав Кубок Крутова в сезоне 2016/2017.

За это команда получила грант 100 млн рублей, на которые построили арену "Сталкер" в московском районе Куркино.