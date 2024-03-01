Умер Игорь Капатов, озвучивавший Мишутку в "Спокойной ночи, малыши!"

Артисту было 70 лет, причина смерти не уточняется

01 марта 2024, 10:33, ИА Амител

Игорь Капатов / Фото: Башкирский государственный театр кукол

Актер Игорь Капатов умер в возрасте 70 лет, сообщили в Башкирском государственном театре кукол.

Капатов родился в 1953 году в городе Горьком (ныне Нижний Новгород). Профессиональный путь связал с театром и кино – его фильмография насчитывает 23 работы. В основном это эпизодические роли.

С 2003 по 2016 год снимался в программе "Спокойной ночи, малыши!", подарив свой голос персонажу Мишутке.

"Светлая память об Игоре Альбертовиче Капатове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал и любил", – сказали в театре, не уточнив причину смерти.