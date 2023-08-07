Умер известный алтайский онколог Константин Мамонтов
Ему было 59 лет
07 августа 2023, 15:15, ИА Амител
На 60-м году жизни скончался известный алтайский онколог Константин Григорьевич Мамонтов. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Больше 30 лет специалист работал над развитием колоректальной онкологии в регионе. 20 из них – в одном из самых сложных направлений: хирургии печени и поджелудочной железы.
"За годы работы он выполнил сотни операций на печени – такого хирургического опыта в этой области нет больше ни у одного врача за Уралом", – сказано в сообщении.
Причина смерти специалиста не называется. Прощание с ним состоится в среду, 9 августа, с 12:00 до 14:00 в Иоанно-Богословском храме (ул. Шумакова, 25а).
Ранее Константин Григорьевич рассказал в большом интервью amic.ru о спасенных пациентах, способности чувствовать чужую боль и развитии хирургии.
16:51:54 07-08-2023
Надо пенсионный возраст еще поднять
17:29:25 07-08-2023
Гость1 (16:51:54 07-08-2023) Надо пенсионный возраст еще поднять... Тоже об этом подумала!
18:07:02 07-08-2023
Гость1 (16:51:54 07-08-2023) Надо пенсионный возраст еще поднять... Он скорей всего на пенсии был, хиоурги не в 65 уходят.
07:03:14 08-08-2023
Гость (18:07:02 07-08-2023) Он скорей всего на пенсии был, хиоурги не в 65 уходят.... с 50 лет по льготной сетке как все хирурги. но работал. ВЕЧНАЯ ТЕБЕ ПАМЯТЬ, Костя!!!
19:42:04 07-08-2023
Не по достижению 80 лет, а по достижению 90 лет. Вот так дорогие пенсионеры какая о вас " Забота". Жить нужно минимум до 95 лет. Всём на здо пусть изымают деньги у толстосумых. На индексацию денег НЕТ. А российские миллиардеры. Богатеют. ЗИН где деньги!!!
06:56:40 08-08-2023
Мясомолочка приводит и к раку кишечника, и к забитию сердечно-сосудистой системы холестерином, проще говоря, прогоркшим жиром. Всё, что требуется для профилактики - соблюдать церковные посты. Ну или просто-напросто проводить детокс организма веганской диетой.
08:56:17 08-08-2023
Гость (06:56:40 08-08-2023) Мясомолочка приводит и к раку кишечника, и к забитию сердечн... О ! Наш веган уже принял слабительное!
09:14:01 08-08-2023
Гость (06:56:40 08-08-2023) Мясомолочка приводит и к раку кишечника, и к забитию сердечн... Вы понимаете, что ваше высказывание неуместно?
12:29:04 08-08-2023
Гость (09:14:01 08-08-2023) Вы понимаете, что ваше высказывание неуместно?... А если это реально спасает и на десятилетия продляет миллионы жизней по всему миру, что уже многократно доказано научными медицинскими исследованиями, широко публикующимися в последнее время на Западе? Другой вопрос - почему у нас об этом предпочитают молчать и этого не понимают даже сами врачи?
12:40:37 08-08-2023
Гость (12:29:04 08-08-2023) А если это реально спасает и на десятилетия продляет миллион... а у вас есть информация чем питался тот или иной умерший барнаулец?
13:01:19 08-08-2023
Гость (12:40:37 08-08-2023) а у вас есть информация чем питался тот или иной умерший бар... Стиль жизни и питания всегда виден с одного взгляда.
09:25:19 08-08-2023
Мог и от онкологии печени умереть, раз скрывают.
12:38:05 08-08-2023
Гость (09:25:19 08-08-2023) Мог и от онкологии печени умереть, раз скрывают.... а почемв перед вами кто-то должен отчитыааться?