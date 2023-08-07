Умер известный алтайский онколог Константин Мамонтов

Ему было 59 лет

07 августа 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба Минздрава Алтайского края

На 60-м году жизни скончался известный алтайский онколог Константин Григорьевич Мамонтов. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Больше 30 лет специалист работал над развитием колоректальной онкологии в регионе. 20 из них – в одном из самых сложных направлений: хирургии печени и поджелудочной железы.

"За годы работы он выполнил сотни операций на печени – такого хирургического опыта в этой области нет больше ни у одного врача за Уралом", – сказано в сообщении.

Причина смерти специалиста не называется. Прощание с ним состоится в среду, 9 августа, с 12:00 до 14:00 в Иоанно-Богословском храме (ул. Шумакова, 25а).

Ранее Константин Григорьевич рассказал в большом интервью amic.ru о спасенных пациентах, способности чувствовать чужую боль и развитии хирургии.