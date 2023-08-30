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Умер известный алтайский самбист Владимир Шкалов

Ему было 66 лет

30 августа 2023, 10:25, ИА Амител

Фото: Пресс-служба Всероссийской федерации самбо
Фото: Пресс-служба Всероссийской федерации самбо

На 67-м году жизни скончался известный советский и российский самбист Владимир Шкалов. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной смерти Шкалова стал инфаркт, а за несколько месяцев до этого у него произошел микроинсульт.

Владимир Шкалов является пятикратным чемпионом мира по Самбо. В 2010 году он открыл в Алтайском крае детско-юношескую спортивную школу. 

Шкалов отмечал, что именно в Алтайском крае он стал профессиональным спортсменом и чемпионом. 

Алтайский край Спорт утраты

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