Умер известный алтайский журналист Владислав Сухачев

Ему был 51 год

01 апреля 2023, 09:55, ИА Амител

Фото: "Вести Алтай"

В возрасте 51 года скончался шеф-редактор "Вестей Алтай" Владислав Сухачев, сообщили его коллеги в телеграм-канале.

По их информации, журналиста не стало сегодня ночью. Причина смерти не уточняется.

"Лицо алтайского телевидения, сделавший "Вести" такими, какими вы их любите, главный мотор нашего коллектива, человек-легенда и это не преувеличение", – говорится в сообщении.

Владислав Сухачев родился 23 мая 1971 года. В журналистику пришел сразу после окончания АлтГУ, где учился на математическом факультете. Работал в студии новостей "Панорама", впоследствии ставшей редакцией "Вести-Алтай". Также много лет был руководителем детской телестудии в Международной летней детской деревне "Алтай".

Прощание состоится 3 апреля с 11:30 до 13:00 в траурном зале по ул. Аносова, 8.

Коллектив amic.ru выражает соболезнования семье и коллегам Владислава Борисовича.