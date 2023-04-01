НОВОСТИОбщество

Умер известный алтайский журналист Владислав Сухачев

Ему был 51 год

01 апреля 2023, 09:55, ИА Амител

Фото: "Вести Алтай"
Фото: "Вести Алтай"

В возрасте 51 года скончался шеф-редактор "Вестей Алтай" Владислав Сухачев, сообщили его коллеги в телеграм-канале.

По их информации, журналиста не стало сегодня ночью. Причина смерти не уточняется.

"Лицо алтайского телевидения, сделавший "Вести" такими, какими вы их любите, главный мотор нашего коллектива, человек-легенда и это не преувеличение", – говорится в сообщении.

Владислав Сухачев родился 23 мая 1971 года. В журналистику пришел сразу после окончания АлтГУ, где учился на математическом факультете. Работал в студии новостей "Панорама", впоследствии ставшей редакцией "Вести-Алтай". Также много лет был руководителем детской телестудии в Международной летней детской деревне "Алтай".

Прощание состоится 3 апреля с 11:30 до 13:00 в траурном зале по ул. Аносова, 8.

Коллектив amic.ru выражает соболезнования семье и коллегам Владислава Борисовича.

Комментарии 42

  • Асенька, держись!!!! Так рано ушёл.
    01 апреля, Гость   Ответить
  • R. I. P.... :(
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Ася. Вся наша семья всегда очень ВАС ЛЮБИЛА! ДЕРЖИТЕСЬ!!!!
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Беда. Ася, соболезную!
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Соболезную!
    01 апреля, Гость   Ответить
  • лично не знакомы, но отличный был ведущий новостей! соболезную семье! хотя никакие соболезнования не утешат и не помогут. я это точно знаю.
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Не верю! Такой молодой, интересный, энергичный, талантливый. Столько сделал для телевидения на Алтае. Родным и близким - соболезнования
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Лицо алтайского ТВ. Всегда интересно было смотреть Вести. Искренние соболезнования.
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Очень жаль.. Так рано и неожиданно..
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Владислав, действительно, лицо алтайского телевидения. Его образ, его репортажи останутся в нашей памяти. Соболезнование родным и близким.
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Не знаю, хороший ли был, но человек!!! Знаю его лично, но не знаю о нём ничего. Соболезную родным и близким, да и сам в шоке.
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Безумно жаль( очень позитивный был человек
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Очень жалко. Земля пухом.
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Блин! Как жаль! Соболезновения родным и близким.
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Это шооок..... Соболезную его семье и близким ...
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Скорбим!О-о-очень рано!Влад был журналистом от Бога!!!Соболезнование родным и близким!ЖАЛЬ!!!
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Соболезную родным и близким... Крепитесь...
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Реальная средняя продолжительность жизни мужиков у нас в стране 55 -57 лет. Реально продлить себе жизнь можно только одним способом - отказаться от насквозь токсичной и канцерогенной мясомолочки. Да-да, перейти на веганскую диету.
    01 апреля, Гость   Ответить
  • До невозможности рано ушел.Так не должно быть.Искренние сочуствия семье, близким и редакции.Интересный журналист был.
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Очень жаль! Соболезную.
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Сказано же: "Каждое следующее поколение обречено жить короче своих отцов".
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Как так,молодой,здоровый мужик ушел? Мне 50 и уже страшно становится! Семье соболезнования!!!
    01 апреля, Гость   Ответить
  • ***Как так,молодой,здоровый мужик ушел?*** На Руси редко кто вообще до 30-ти выживал.
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Гость, поддерживаем, соболезнуем, держитесь пожалуйста,
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Соболезнуем, так рано!!! Слов нет, держитесь!
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Соболезнования Семье и Родным! Очень жаль! Ушел целый символ Алтайской журналистики! Царствие небесное!!.....
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Соболезную родным.
    02 апреля, Гость   Ответить
  • Всегда было приятно смотреть новости с ним, слышать его завораживающий голос. Большая беда для всего Алтайского края, сожалением, соболезнуем.
    02 апреля, Гость   Ответить
  • после окончания АлтГУ, где учился на математическом факультете --- мой одногруппник, соболезную. Невероятно неожиданно, здоровый, энергичный, позитивный, как так?
    02 апреля, Гость   Ответить
  • после окончания АлтГУ --- когда мы с Владом там учились, он назывался АГУ
    02 апреля, Гость   Ответить
  • Второй день в шоке. Не верю, да быть такого не должно. Как же так???!!! Ведущие нашего ТВ словно близкие и родные..,. Больно ... Семье соболезнования, держитесь...
    02 апреля, Гость   Ответить
  • Ужасная на самом деле новость, люди, посмотрите, чем нас кормят, молоко из под пальмы, мясо с нитритной солью, майонез из рапса, контрафакт из перепелиных яиц, нет в нем ДНК перепелов, гранатовый обман в литровых бутылках, ужасно, верните советские ГОСТы в пищевую промышленность, пока не поздно..
    02 апреля, Гость   Ответить
  • Еще одно трагическое подтверждение "бездумности" и "вредности" пенсионной реформы. Человек до предыдущего пенсионного возраста не дожил, и таких тысячи.... Да... выгодная пенсионная реформа. Все для народа. Жаль очень жаль молодого человека.
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Соболезную, Держись, Ася .
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Гость, причем тут пенсия, может в 50 уходить всем?? ....вообще не про то пишете.....
    03 апреля, Гость   Ответить
  • До последнего думала, что это шутка... ну так 1 апреля же... Нет. Мои соболезнования семье... Т-Т
    03 апреля, Гость   Ответить
  • До последнего думала, что это шутка... ======Ну вы даете, такими вещами нормальные люди не шутят.
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Ой, вэй.... :( Да упокоится с миром..
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Соболезнования родным...
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Пенсия при том, что продолжительность жизни меньше с каждым годом. И ушедший, тому подтверждение. Пишу то, что считаю нужным и не надо указывать.
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Безумно жаль толкового, интересного и позитивного журналиста. Несправедливо рано ушел, а еще жить бы да жить..... Но наверно нельзя.... Соболезнование родным и близким... Добрая, светлая память и вечный покой рб Владиславу
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Почему умер Владислав Сухачев? Он же не был старым. Что случилось?
    22 часа назад, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров