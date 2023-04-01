Умер известный алтайский журналист Владислав Сухачев
Ему был 51 год
01 апреля 2023, 09:55, ИА Амител
В возрасте 51 года скончался шеф-редактор "Вестей Алтай" Владислав Сухачев, сообщили его коллеги в телеграм-канале.
По их информации, журналиста не стало сегодня ночью. Причина смерти не уточняется.
"Лицо алтайского телевидения, сделавший "Вести" такими, какими вы их любите, главный мотор нашего коллектива, человек-легенда и это не преувеличение", – говорится в сообщении.
Владислав Сухачев родился 23 мая 1971 года. В журналистику пришел сразу после окончания АлтГУ, где учился на математическом факультете. Работал в студии новостей "Панорама", впоследствии ставшей редакцией "Вести-Алтай". Также много лет был руководителем детской телестудии в Международной летней детской деревне "Алтай".
Прощание состоится 3 апреля с 11:30 до 13:00 в траурном зале по ул. Аносова, 8.
Коллектив amic.ru выражает соболезнования семье и коллегам Владислава Борисовича.
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