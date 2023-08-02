О причинах смерти не сообщается

02 августа 2023, 10:05, ИА Амител

Фото: со страницы Евгения Петенева во "ВКонтакте"

Умер известный барнаульский повар Евгений Петенев, сотрудничавший со всеми крупными заведениями Алтайского края. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил коллега повара Алексей Шефер.

"Сегодня не стало Женьки. Моего друга, учителя и очень хорошего человека. Ты вошел в гастрономическую историю Алтайского края и не только", – написал Шефер.

О причинах смерти Евгения Петенева не сообщается.

Барнаульский повар сотрудничал со многими кафе и ресторанами Барнаула и Белокурихи. Также разрабатывал меню для заведений общепита и проводил многочисленные мастер-классы. Считался большим специалистом по сибирской кухне, а также был участником и победителем различных гастрономических фестивалей.

У Евгения Петенева остались жена и ребенок.