Умер известный барнаульский повар Евгений Петенев
О причинах смерти не сообщается
02 августа 2023, 10:05, ИА Амител
Умер известный барнаульский повар Евгений Петенев, сотрудничавший со всеми крупными заведениями Алтайского края. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил коллега повара Алексей Шефер.
"Сегодня не стало Женьки. Моего друга, учителя и очень хорошего человека. Ты вошел в гастрономическую историю Алтайского края и не только", – написал Шефер.
О причинах смерти Евгения Петенева не сообщается.
Барнаульский повар сотрудничал со многими кафе и ресторанами Барнаула и Белокурихи. Также разрабатывал меню для заведений общепита и проводил многочисленные мастер-классы. Считался большим специалистом по сибирской кухне, а также был участником и победителем различных гастрономических фестивалей.
У Евгения Петенева остались жена и ребенок.
10:08:36 02-08-2023
Снова недосказанность в статье.....неинтересно!
10:15:35 02-08-2023
Возраст?
10:20:18 02-08-2023
Возраст хотя бы сообщили. А то, что вся пища сейчас насквозь токсична, что не оставляет никаких шансов на долгую жизнь, давно понятно. Поэтому на Западе так популярно сейчас вегетарианство и веганство.
16:26:52 02-08-2023
Гость (10:20:18 02-08-2023) Возраст хотя бы сообщили. А то, что вся пища сейчас насквозь... Сами и питайтесь своей травой, если в пище главное — мода. А я, пожалуй, пойду наверну борща на коровках, щедро сдобрю сметанкой, и обязательно пару бутербродов с сальцем. А на второе — сочный шашлычок из хрюшек. Шашлыкофф, дешёвый бизнес-ланч.
11:57:40 02-08-2023
Амик не хочет удалить эти неуместные комментарии? Человек ушел из жизни, хороший человек, а здесь пишут бред какой-то! Соболезнования близким!
12:13:41 02-08-2023
гость (11:57:40 02-08-2023) а здесь пишут бред какой-то! А если я у него питался, почему я не могу узнать, от чего умер это хороший человек? И не умру ли теперь я?
12:32:41 02-08-2023
Гость (12:13:41 02-08-2023) И не умру ли теперь я?. не хочу тебя расстраивать, но ты умрешь... мы все там будем...
12:16:44 02-08-2023
гость (11:57:40 02-08-2023) Амик не хочет удалить эти неуместные комментарии? Если удалять такие комментарии, как сделали, то может сложиться ложное впечатление о вменяемости читательской аудитории.
12:30:14 02-08-2023
Не было ничего такого бредового. Вполне здоровое и здравое любопытство у людей, которые желают знать, насколько безопасно питаться в ресторанах. Я, например, теперь туда ни ногой!
14:04:57 02-08-2023
Ну вот ваш коммент - как раз образец "бредового". Почему так - объяснять нецелесообразно.
16:34:16 02-08-2023
Гость (12:30:14 02-08-2023) Не было ничего такого бредового. Вполне здоровое и здравое л... а раньше сотрудники ресторанов не умирали?
16:57:37 02-08-2023
Гость (16:34:16 02-08-2023) а раньше сотрудники ресторанов не умирали?... Да, умирали. В фильме "Город Зеро" повара Николаева убили.
16:06:58 02-08-2023
Сами ВЫ бредовые от слова СОВСЕМ! поэтому и в меньшенстве!))))))))))))))))))))
17:41:19 02-08-2023
Лично был знаком с ним. Всегда на позитиве был. Жаль, что такие люди уходят.