Умер конструктор подлодок и экс-глава ЦКБ "Рубин" Игорь Спасский

Он выступил генеральным конструктором около 200 советских и российских субмарин

03 сентября 2024, 19:27, ИА Амител

Поминальная свеча / Фото: unsplash.com

Советский и российский ученый и инженер Игорь Спасский умер на 99-м году жизни. О его смерти сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

"Игорь Дмитриевич был одним из тех редких людей, чьи знания и талант направляли развитие целой отрасли, определяли её будущее и обеспечивали безопасность нашего государства", – заявили там.

Игорь Спасский выступил генеральным конструктором около 200 советских и российских субмарин. В разработке он участвовал с 1950 года. Сначала работал в СКБ-143 (ныне конструкторское бюро "Малахит"), после чего перешел в ЦКБ-18 (ныне ЦКБ "Рубин"). Там в 1968 году он стал главным инженером, а в 1974-м возглавил бюро.

Спасский работал над подлодками "Курск", подводными крейсерами стратегического назначения "Кальмар", "Акула" и "Дельфин". Также разработал подводные ракетные крейсеры "Гранит" и "Антей".