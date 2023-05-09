Умер лауреат премий "Ника" и "Золотая маска" Сергей Дрейден

Телезрителю Дрейден известен, в первую очередь, по съёмкам в фильмах Юрия Мамина и Александра Сокурова

09 мая 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Артист театра и кино Сергей Дрейден скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 81 года. Как сообщает ТАСС, актёр умер в воскресенье, 8 мая.

Дрейден родом из Новосибирска. Он родился в сентябре 1941 года, куда его родителей вывезли из Ленинграда. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Имеет две премии "Золотая маска", премии "Ника". В 2021 году он был удостоен премии номинационного совета "За многолетнее служение профессии и вклад в театральное искусство Санкт-Петербурга".

Телезрителю Дрейден известен, в первую очередь, по съёмкам в фильмах Юрия Мамина ("Окно в Париж, 1993 год) и Александра Сокурова ("Русский ковчег", 2002 год). Общая фильмография насчитывает порядка 60 кинолент.