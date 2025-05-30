Скончался легендарный советский разведчик Геннадий Юшкевич

Ему было 97 лет

30 мая 2025, 23:28, ИА Амител

Свеча / Фото: unsplash.com / David Tomaseti

Легендарный советский разведчик, ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Юшкевич скончался на 98-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Белоруссии.

Юшкевич был одним из самых юных разведчиков СССР: в 14 лет стал бойцом партизанской диверсионно-разведывательной группы "Чайка", а в 16 – членом легендарной разведгруппы "Джек" 3-го Белорусского фронта, которая успешно действовала в тылу врага в Восточной Пруссии. Награжден орденом Отечественной войны I и II степеней, орденом Славы III степени.

О диверсионно-разведывательной группе "Джек" рассказывается в книге Наполеона Ридевского "Парашюты на деревьях". В 1973 году одноименный фильм по ней снял режиссер Иосиф Шульман.

В Минобороны отметили, что до самого последнего дня Геннадий Юшкевич принимал активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, а также в республиканских и региональных мероприятиях.