Скончался легендарный советский разведчик Геннадий Юшкевич
Ему было 97 лет
30 мая 2025, 23:28, ИА Амител
Легендарный советский разведчик, ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Юшкевич скончался на 98-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Белоруссии.
Юшкевич был одним из самых юных разведчиков СССР: в 14 лет стал бойцом партизанской диверсионно-разведывательной группы "Чайка", а в 16 – членом легендарной разведгруппы "Джек" 3-го Белорусского фронта, которая успешно действовала в тылу врага в Восточной Пруссии. Награжден орденом Отечественной войны I и II степеней, орденом Славы III степени.
О диверсионно-разведывательной группе "Джек" рассказывается в книге Наполеона Ридевского "Парашюты на деревьях". В 1973 году одноименный фильм по ней снял режиссер Иосиф Шульман.
В Минобороны отметили, что до самого последнего дня Геннадий Юшкевич принимал активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, а также в республиканских и региональных мероприятиях.
06:56:37 31-05-2025
Великие люди Великой страны!!!