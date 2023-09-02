Умер миллиардер Мухаммед Аль-Файед
Бизнесмену было 94 года
02 сентября 2023, 15:00, ИА Амител
Кадр: YouTube
В возрасте 94 лет скончался египетский миллиардер Мухаммед Аль-Файед , пишет Sky News.
По словам членов семьи, он "мирно умер от старости" в среду, 30 августа.
Аль-Файед был родом из Египта, но больше 60 лет прожил в Великобритании. Является экс-владельцем английского футбольного клуба Fulham и универмага Harrods.
Его старший сын Доди встречался с принцессой Дианой и погиб с ней в автокатастрофе в 1997 году. Именно с ним принцесса проводила последние недели жизни на юге Франции.
Ранее стало известно о смерти актрисы Людмилы Мелешко.
15:19:52 02-09-2023
Ооооо!!!! Нееееееттт!! Готов поспорить что 99% читетелей и не слышали его фамилии.
22:48:34 02-09-2023
я слышал
08:27:30 03-09-2023
Про принцессу Диану знают почти все, кому за 35. А также по Файедов.
17:59:09 03-09-2023
Похож на Леонида Броневого.