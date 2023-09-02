Умер миллиардер Мухаммед Аль-Файед

Бизнесмену было 94 года

02 сентября 2023, 15:00, ИА Амител

Кадр: YouTube

В возрасте 94 лет скончался египетский миллиардер Мухаммед Аль-Файед , пишет Sky News.

По словам членов семьи, он "мирно умер от старости" в среду, 30 августа.

Аль-Файед был родом из Египта, но больше 60 лет прожил в Великобритании. Является экс-владельцем английского футбольного клуба Fulham и универмага Harrods.

Его старший сын Доди встречался с принцессой Дианой и погиб с ней в автокатастрофе в 1997 году. Именно с ним принцесса проводила последние недели жизни на юге Франции.

Ранее стало известно о смерти актрисы Людмилы Мелешко.