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Умер миллиардер Мухаммед Аль-Файед

Бизнесмену было 94 года

02 сентября 2023, 15:00, ИА Амител

Кадр: YouTube
Кадр: YouTube

В возрасте 94 лет скончался египетский миллиардер Мухаммед Аль-Файед , пишет Sky News.

По словам членов семьи, он "мирно умер от старости" в среду, 30 августа.

Аль-Файед был родом из Египта, но больше 60 лет прожил в Великобритании. Является  экс-владельцем английского футбольного клуба Fulham и универмага Harrods.

Его старший сын Доди встречался с принцессой Дианой и погиб с ней в автокатастрофе в 1997 году. Именно с ним принцесса проводила последние недели жизни на юге Франции.

Ранее стало известно о смерти актрисы Людмилы Мелешко.

бизнес

Комментарии 4

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Гость

15:19:52 02-09-2023

Ооооо!!!! Нееееееттт!! Готов поспорить что 99% читетелей и не слышали его фамилии.

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Гость

22:48:34 02-09-2023

я слышал

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Пузырек

08:27:30 03-09-2023

Про принцессу Диану знают почти все, кому за 35. А также по Файедов.

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Гость

17:59:09 03-09-2023

Похож на Леонида Броневого.

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