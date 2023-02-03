Умер модельер Пако Рабан

Причина смерти пока не раскрывается

03 февраля 2023, 21:31, ИА Амител

Фото: ТАСС

Модельер баскского происхождения Пако Рабан скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что Рабан скончался в районе города Плудальмезо. Причина смерти пока не раскрывается.

Рабан родился в 1934 году в Стране Басков. Будучи архитектором по образованию, ещё во время учёбы он начал экспериментировать с материалами и делал бижутерию собственного дизайна для модного дома Balenciaga, в котором работала его мать. По своей основной профессии он никогда не работал и начал карьеру в модельной сфере он с создания украшений для Givenchy, Dior и Balenciaga.

Позднее стал создавать собственные платья, исходя из своих знаний архитектуры, используя в них бумагу, металлы и пластик. Ещё одна заслуга Рабана – он начал первым использовать музыкальное сопровождение для презентаций своих коллекций на подиуме.

Рабан основал собственный дом моды Paco Rabanne в Париже в 1967 году. В 1976 году запустил собственную парфюмерную фабрику, а от бизнеса отошёл лишь в 1999 году.