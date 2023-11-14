Умер музыкант Андрей Шаталин – один из основателей группы "Алиса"
Причиной смерти называют болезнь
14 ноября 2023, 22:10, ИА Амител
Фото: соцсети
Один из основателей группы "Алиса", гитарист Андрей Шаталин скончался на 64-м году жизни. Информацию об этом опубликовали в социальных сетях музыкального коллектива.
Причиной смерти Шаталина называют болезнь. Подробности не уточняются.
Андрей Шаталин принимал участие в записи известных альбомов группы, среди которых "БлокАда", "Шабаш", "Для тех, кто свалился с Луны", "Черная метка" и другие.
В 2003 году музыкант ушел из коллектива и начал сольную карьеру.
Ранее в социальных сетях появлялась информация о том, что Шаталин ушел из дома и пропал. Музыканта нашли в лесу.
22:24:57 14-11-2023
Царство небесное !!!!!!!Вечная память!!!!!!!
09:58:34 15-11-2023
Грустно... Он даже до пенсии не дожил