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Умер музыкант Андрей Шаталин – один из основателей группы "Алиса"

Причиной смерти называют болезнь

14 ноября 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Один из основателей группы "Алиса", гитарист Андрей Шаталин скончался на 64-м году жизни. Информацию об этом опубликовали в социальных сетях музыкального коллектива.

Причиной смерти Шаталина называют болезнь. Подробности не уточняются.

Андрей Шаталин принимал участие в записи известных альбомов группы, среди которых "БлокАда", "Шабаш", "Для тех, кто свалился с Луны", "Черная метка" и другие. 

В 2003 году музыкант ушел из коллектива и начал сольную карьеру.

Ранее в социальных сетях появлялась информация о том, что Шаталин ушел из дома и пропал. Музыканта нашли в лесу.

музыка

Комментарии 2

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Гость

22:24:57 14-11-2023

Царство небесное !!!!!!!Вечная память!!!!!!!

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Гость

09:58:34 15-11-2023

Грустно... Он даже до пенсии не дожил

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