Умер музыкант Андрей Шаталин – один из основателей группы "Алиса"

Причиной смерти называют болезнь

14 ноября 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: соцсети

Один из основателей группы "Алиса", гитарист Андрей Шаталин скончался на 64-м году жизни. Информацию об этом опубликовали в социальных сетях музыкального коллектива.

Причиной смерти Шаталина называют болезнь. Подробности не уточняются.

Андрей Шаталин принимал участие в записи известных альбомов группы, среди которых "БлокАда", "Шабаш", "Для тех, кто свалился с Луны", "Черная метка" и другие.

В 2003 году музыкант ушел из коллектива и начал сольную карьеру.

Ранее в социальных сетях появлялась информация о том, что Шаталин ушел из дома и пропал. Музыканта нашли в лесу.