Умер организатор рок-концертов и фестивалей в Барнауле Леонид Мелкомуков
Причина смерти не называется
17 июля 2024, 18:35, ИА Амител
Леонид Мелкомуков / Фото предоставлено редакции amic.ru
На 70-м году жизни скончался несменный директор клуба "Мельница" Леонид Мелкомуков. Об этом amic.ru сообщили его близкие.
Мелкомуков являлся организатором многих фестивалей и рок-концертов в Барнауле. Вместе с друзьями он также создал праздник День музыканта, который отмечают в городе 1 марта.
Прощание с Леонидом Мелкомуковым состоится 19 июля с 9 до 11 по адресу: ул. Аносова 8.
20:33:56 17-07-2024
Земля пухом, хороший, добрый и порядочный был человек...
21:55:34 17-07-2024
спасибо за Мельницу и День музыканта! столько клевых воспоминаний с этим связано, что на 10 жизней хватит.... светлая память!
22:01:51 17-07-2024
Раз по молодости туда приехали. А потом милиция с пистолетами нас оттуда выперла, хотя в драке участвовали не мы, а завсегдатаи клуба. Больше мы туда не ходили.
23:00:04 17-07-2024
Да, "Мука" Вырастила свое поколение, показала звук какой надо. Царство небесное.
23:54:14 17-07-2024
Известный исполнитель шансона Иван Кучин записывал свои альбомы в студии Леонида.