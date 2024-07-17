Умер организатор рок-концертов и фестивалей в Барнауле Леонид Мелкомуков

Причина смерти не называется

17 июля 2024, 18:35, ИА Амител

Леонид Мелкомуков / Фото предоставлено редакции amic.ru

На 70-м году жизни скончался несменный директор клуба "Мельница" Леонид Мелкомуков. Об этом amic.ru сообщили его близкие.

Мелкомуков являлся организатором многих фестивалей и рок-концертов в Барнауле. Вместе с друзьями он также создал праздник День музыканта, который отмечают в городе 1 марта.

Прощание с Леонидом Мелкомуковым состоится 19 июля с 9 до 11 по адресу: ул. Аносова 8.