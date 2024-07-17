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Умер организатор рок-концертов и фестивалей в Барнауле Леонид Мелкомуков

Причина смерти не называется

17 июля 2024, 18:35, ИА Амител

Леонид Мелкомуков / Фото предоставлено редакции amic.ru
Леонид Мелкомуков / Фото предоставлено редакции amic.ru

На 70-м году жизни скончался несменный директор клуба "Мельница" Леонид Мелкомуков. Об этом amic.ru сообщили его близкие.

Мелкомуков являлся организатором многих фестивалей и рок-концертов в Барнауле. Вместе с друзьями он также создал праздник День музыканта, который отмечают в городе 1 марта.

Прощание с Леонидом Мелкомуковым состоится 19 июля с 9 до 11 по адресу: ул. Аносова 8.

Барнаул утраты

Комментарии 5

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Юс

20:33:56 17-07-2024

Земля пухом, хороший, добрый и порядочный был человек...

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Элен без ребят

21:55:34 17-07-2024

спасибо за Мельницу и День музыканта! столько клевых воспоминаний с этим связано, что на 10 жизней хватит.... светлая память!

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Гость

22:01:51 17-07-2024

Раз по молодости туда приехали. А потом милиция с пистолетами нас оттуда выперла, хотя в драке участвовали не мы, а завсегдатаи клуба. Больше мы туда не ходили.

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Сергей

23:00:04 17-07-2024

Да, "Мука" Вырастила свое поколение, показала звук какой надо. Царство небесное.

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гость

23:54:14 17-07-2024

Известный исполнитель шансона Иван Кучин записывал свои альбомы в студии Леонида.

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