Умер основатель Boney M. Франк Фариан
83-летний музыкант стал автором таких хитов группы, как Rasputin и Daddy Cool
23 января 2024, 22:32, ИА Амител
Свеча / Источник: сайт unsplash.com
Музыкант, композитор, создатель группы Boney M. Франк Фариан (настоящее имя – Франц Ройтер) скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщает телеканал NTV.
По его информации, Фариан умер у себя дома в Майами. Причина смерти не уточняется.
В 1961 году Фариан создал группу Frankie Farian und die Schatten и выступал с ней в местных ресторанах и танцевальных клубах. Известность к ним пришла в 1964 году, когда группа приняла участие в международном рок-фестивале в Гамбурге. Фариан является автором таких хитов Boney M., как Rasputin и Daddy Cool.
11:20:38 24-01-2024
"Boney M Фрэнк Фариан собрал из иммигрантов, переехавших в Германию и Англию из стран Карибского бассейна. Но для первого сингла Boney M "Baby Do You Wanna Bump" все вокальные партии, как женские, так и мужские, записал сам продюсер, использовавший в качестве основы песни ямайскую песню "Al Capone"" "Таким образом, он сформулировал один из негласных принципов поп-музыки 1970–1980-х: вся музыка создается одним человеком в студии, а кто там кривляется на сцене — дело второстепенное" (ц) Газета "Коммерсантъ" RIP, отец "фанеры", написавший самые запоминающиеся диско-хиты.
20:57:32 24-01-2024
Ну он ещё и продюсером Милли Ванилли был. То же кассовый проект получился. В 2023 году был снят отличный документальный фильм с одноименным названием о них и о Ф. Фариане. P.S он ещё вроде был продюссером в 90 годы исполнительницы Ла Буш(упс за мой английский) Ну талант на продюсирование явно был у него.