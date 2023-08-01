Умер основатель сети магазинов "Аникс" Александр Никитин
Причина смерти мужчины и дата прощания не уточняется
01 августа 2023, 22:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Умер основатель сети магазинов "Аникс" Александр Никитин. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Причина смерти мужчины и дата прощания не уточняется.
Напомним, что первый "Аникс" открылся в Бийске в начале лета 1993 года. Он располагался в здании у спуска к понтонному мосту. Тогда он был не привычным магазином самообслуживания, а прилавочного типа. Само здание недавно снесли.
С годами торговая сеть вышла за пределы Бийска. Сейчас в нее входит свыше 150 магазинов. Название расшифровывается как "Александр Никитин и сыновья".
22:40:37 01-08-2023
Физкульиурнику сколько уже ???
23:13:30 01-08-2023
Очень жаль... Печальная новость. Рано, жить, да жить ещё... Родным сил.
07:32:14 02-08-2023
А почему Аникс а не Анис ,Александр никитин и сыновья,К лишняя
09:20:00 02-08-2023
Инна (07:32:14 02-08-2023) А почему Аникс а не Анис ,Александр никитин и сыновья,К лиш... Походу нас опять дурят?
11:21:11 02-08-2023
Инна (07:32:14 02-08-2023) А почему Аникс а не Анис ,Александр никитин и сыновья,К лиш... НиКитин