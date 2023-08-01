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Умер основатель сети магазинов "Аникс" Александр Никитин

Причина смерти мужчины и дата прощания не уточняется

01 августа 2023, 22:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Умер основатель сети магазинов "Аникс" Александр Никитин. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Причина смерти мужчины и дата прощания не уточняется. 

Напомним, что первый "Аникс" открылся в Бийске в начале лета 1993 года. Он располагался в здании у спуска к понтонному мосту. Тогда он был не привычным магазином самообслуживания, а прилавочного типа. Само здание недавно снесли.

С годами торговая сеть вышла за пределы Бийска. Сейчас в нее входит свыше 150 магазинов. Название расшифровывается как "Александр Никитин и сыновья". 

Бийск

Комментарии 5

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Гость

22:40:37 01-08-2023

Физкульиурнику сколько уже ???

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Гость

23:13:30 01-08-2023

Очень жаль... Печальная новость. Рано, жить, да жить ещё... Родным сил.

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Инна

07:32:14 02-08-2023

А почему Аникс а не Анис ,Александр никитин и сыновья,К лишняя

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Гость

09:20:00 02-08-2023

Инна (07:32:14 02-08-2023) А почему Аникс а не Анис ,Александр никитин и сыновья,К лиш... Походу нас опять дурят?

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Гость

11:21:11 02-08-2023

Инна (07:32:14 02-08-2023) А почему Аникс а не Анис ,Александр никитин и сыновья,К лиш... НиКитин

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