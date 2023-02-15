Умер отец российского хоккеиста Александра Овечкина

14 февраля капитан "Вашингтона" покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам

15 февраля 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Отец российского хоккеиста "Вашингтона" Александра Овечкина Михаил Викторович скончался на 72-м году жизни. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал сам спортсмен.

"Сегодня не стало отца. Благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить семью в столь тяжёлое для нас время! Спасибо", – заявил он.

Напомним, что 14 февраля капитан "Вашингтона" покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам. Отъезд был связан со здоровьем близкого человека. Позднее стало известно, что у отца Овечкина возникли серьёзные проблемы со здоровьем.