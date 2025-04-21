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Умер папа римский Франциск

Главе католической церкви было 88 лет

21 апреля 2025, 15:00, ИА Амител

Папа римский Франциск / Фото: Gregorio Borgia / AP/TASS
Папа римский Франциск / Фото: Gregorio Borgia / AP/TASS

Умер папа римский Франциск. Как сообщает РИА Новости, об этом пишет Reuters со ссылкой на Ватикан.

"Папа римский Франциск скончался", – говорится в публикации агентства.

Иные подробности на данный момент неизвестны. В феврале сообщалось, что папу Франциска доставили в клинику Джемелли в Риме 14 февраля 2025 года. Представители Ватикана тогда заявили, что ему требуется обследование и лечение.

Франциск родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе и при рождении носил имя Хорхе Марио Бергольо. Папой римским он стал 13 марта 2013 года. До этого в течение 15 лет был архиепископом Буэнос-Айреса и примасом Аргентины.

религия утраты

Комментарии 13

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Гость

15:08:30 21-04-2025

вроде по предсказаниям того же ватикана следующий папа будет сам 666

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Гость

15:14:11 21-04-2025

Инклюзивному капитализму капец!

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Гость

15:22:42 21-04-2025

Ну умер и умер

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Гость

15:32:44 21-04-2025

Уходят все. Главное- что ты оставил. Достойный был человек. Скромный и не пафосный. Приняв сан в 76 лет очень много успел сделать. И не только для церкви.

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Гость

16:04:50 21-04-2025

Гость (15:32:44 21-04-2025) Уходят все. Главное- что ты оставил. Достойный был человек.... помню, помню кадры, как привечал азовцев, ласково приветствовал их зигующих женушек вместе с пуссирайтовцем. тьфу!

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Гость

16:19:45 21-04-2025

Гость (15:32:44 21-04-2025) Уходят все. Главное- что ты оставил. Достойный был человек.... Ошибаетесь. Это он разрешил благословение однополых пар.

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Гость

17:06:02 21-04-2025

Гость (16:19:45 21-04-2025) Ошибаетесь. Это он разрешил благословение однополых пар. ... И чЁ? Это к добру и злу имеет отношение? РБК почитайте, что он сделал доброго

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Гость

15:39:02 21-04-2025

Дожил до Пасхи...

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Гость

15:48:43 21-04-2025

Гость (15:39:02 21-04-2025) Дожил до Пасхи......
Давно не верю в такие совпадения, в сказки про веру ... и даже в Деда Мороза уже лет 40, как не верю

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Гость

15:49:53 21-04-2025

Гость (15:39:02 21-04-2025) Дожил до Пасхи...... У меня тёща дожила до дня рождения. Отметила. И на следующий день прибралась.

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Гость

16:21:54 21-04-2025

Гость (15:49:53 21-04-2025) У меня тёща дожила до дня рождения. Отметила. И на следующий... сколько было?

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Гость

19:05:59 21-04-2025

Гость (15:39:02 21-04-2025) Дожил до Пасхи...... Да на днях наверное помер...
Примолчали пару тройку дней...!?
Что бы праздник не омрачать...

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Гость

13:10:45 22-04-2025

Задорнов как- то пошутил.. титул папы присваивается на всю жизнь. Наш главный пережил уже четырех пап!

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