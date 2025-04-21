Главе католической церкви было 88 лет

21 апреля 2025, 15:00, ИА Амител

Папа римский Франциск / Фото: Gregorio Borgia / AP/TASS

Умер папа римский Франциск. Как сообщает РИА Новости, об этом пишет Reuters со ссылкой на Ватикан.

"Папа римский Франциск скончался", – говорится в публикации агентства.

Иные подробности на данный момент неизвестны. В феврале сообщалось, что папу Франциска доставили в клинику Джемелли в Риме 14 февраля 2025 года. Представители Ватикана тогда заявили, что ему требуется обследование и лечение.

Франциск родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе и при рождении носил имя Хорхе Марио Бергольо. Папой римским он стал 13 марта 2013 года. До этого в течение 15 лет был архиепископом Буэнос-Айреса и примасом Аргентины.