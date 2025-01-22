Умер первый чернокожий депутат в истории России

По предварительной информации, причиной смерти Жана Грегуара Сагбо стал инсульт

22 января 2025, 17:00, ИА Амител

Свеча / Фото: unsplash.com / Joanna Kosinska

Скончался первый чернокожий депутат России Жан Грегуар Сагбо. Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной смерти, по предварительной информации, стал инсульт.

Дата смерти Сагбо не уточняется. Его похороны уже прошли на родине, в Бенине.

Сагбо родился 10 мая 1959 года в Бенине. Будущий политик получил образование в СССР, проникся Россией и остался здесь жить. После развала Советского Союза занялся бизнесом, а в 2010 году его избрали в районный совет депутатов.

Впоследствии Сагбо участвовал в выборах еще три раза, в 2015 году снова став депутатом районного собрания. В последние годы был председателем местного СНТ.

За активную общественную деятельность уроженца Бенина называли русским Бараком Обамой. Сагбо отвергал такое сравнение из-за разницы во взглядах.