Умер писатель-фантаст Юрий Никитин

Ему было 85 лет

24 мая 2025, 21:30, ИА Амител

Юрий Никитин, 2004 год / Фото: Юрий Машков / ТАСС

Скончался один из первых авторов славянского фэнтези Юрий Никитин, сообщили в российском издательстве "Эксмо".

"С грустью сообщаем, что [...] 23 мая ушел из жизни замечательный писатель, один из самых знаменитых российских фантастов Юрий Никитин. [...] Он был прекрасным человеком и превосходным писателем, творчество которого полюбило множество людей", – говорится в заявлении.

Его вдова Лилия сообщила, что у 85-летнего Никитина "слишком много сил отняла операция и их не хватило на восстановление". Согласно последней воле писателя, его тело подвергнут криоконсервации, чтобы вернуть его к жизни, когда медицинские технологии будут на это способны.

За свою жизнь Никитин опубликовал более 40 книг, включая серии "Трое из Леса" и "Троецарствие", а также циклы "Гиперборея" и "Русские идут".

Кроме того, он писал под псевдонимом Гай Юлий Орловский.