Умер последний командующий военным флотом СССР Чернавин

Ему было 94 года

18 марта 2023, 19:30, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

Последний главнокомандующий ВМФ СССР, адмирал флота, Герой Советского Союза Владимир Чернавин скончался в возрасте 94 лет, сообщает Telegram-канал "Звезда" со ссылкой на дочь военачальника.

Уточняется, что Чернавин скончался ночью 18 марта в госпитале. Прощание с ним пройдёт в воинском мемориале в Мытищах.

Чернавин родился в 1928 году. Под его командованием в 1962-м подводная лодка К-21 впервые в истории отечественного флота совершила автономное плавание продолжительностью 50 суток. В 1983-м Чернавин получил звание адмирала флота, а спустя два года стал главнокомандующим ВМФ СССР.