Умер последний командующий военным флотом СССР Чернавин
Ему было 94 года
18 марта 2023, 19:30, ИА Амител
Кадр из видео: YouTube
Последний главнокомандующий ВМФ СССР, адмирал флота, Герой Советского Союза Владимир Чернавин скончался в возрасте 94 лет, сообщает Telegram-канал "Звезда" со ссылкой на дочь военачальника.
Уточняется, что Чернавин скончался ночью 18 марта в госпитале. Прощание с ним пройдёт в воинском мемориале в Мытищах.
Чернавин родился в 1928 году. Под его командованием в 1962-м подводная лодка К-21 впервые в истории отечественного флота совершила автономное плавание продолжительностью 50 суток. В 1983-м Чернавин получил звание адмирала флота, а спустя два года стал главнокомандующим ВМФ СССР.
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