Умер президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский

Ему было 73 года

10 марта 2024, 20:31, ИА Амител

Свеча / Фото: pxhere.com/ru/photo/1190656

На 74-м году жизни скончался президент Ассоциации банков России, бывший первый зампред Банка России Георгий Лунтовский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ассоциации.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Георгий Иванович – замечательный человек. Он сделал многое для развития банковской системы", – сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Георгий Лунтовский занимал должность заместителя председателя Банка России с 1999 по 2005 год, затем стал первым заместителем председателя ЦБ.

Он покинул регулятор в 2017 году и с этого времени был президентом Ассоциации банков России.