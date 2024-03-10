Умер президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский
Ему было 73 года
10 марта 2024, 20:31, ИА Амител
Свеча / Фото: pxhere.com/ru/photo/1190656
На 74-м году жизни скончался президент Ассоциации банков России, бывший первый зампред Банка России Георгий Лунтовский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ассоциации.
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Георгий Иванович – замечательный человек. Он сделал многое для развития банковской системы", – сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Георгий Лунтовский занимал должность заместителя председателя Банка России с 1999 по 2005 год, затем стал первым заместителем председателя ЦБ.
Он покинул регулятор в 2017 году и с этого времени был президентом Ассоциации банков России.
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Какой кошмар
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