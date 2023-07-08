Умер режиссер передачи "Куклы" Григорий Любомиров

Ему было 69 лет

08 июля 2023, 11:30, ИА Амител

Григорий Любомиров / Фото: Кино-театр.ру

Умер 69-летний режиссер, сценарист и продюсер Григорий Любомиров, сообщили в Союзе кинематографистов России.

​Там отметили, что он был разносторонним и талантливым кинематографистом, а также выразили соболезнования его родным и близким.

Причину смерти, а также дату и место прощания не уточнили.

Григорий Любомиров родился 22 ноября 1953 года в Ленинграде. С 1994 года работал режиссером и сценаристом программы "Куклы". В 2001-м стал автором первого российского реалити-шоу "За стеклом".