Умер российский актёр Александр Тютрюмов
Незадолго до смерти он почувствовал недомогание
07 мая 2023, 17:50, ИА Амител
Фото: кино-театр.ру
В Санкт-Петербурге скончался российский актёр Александр Тютрюмов. Информация об этом появилась в ряде телеграм-каналов.
Отмечается, что в Тютрюмов не испытывал серьёзных проблем со здоровьем. Накануне он почувствовал недомогание, а через некоторое время скончался в одной из местных больниц.
Причины смерти актёра неизвестны.
Одной из самой известной ролей Тютрюмова является роль полковника милиции Сергея Егорова в сериале "Убойная сила".
Актёру было 64 года.
19:04:55 07-05-2023
не испытывал серьезных проблем со здоровьем. Ну-ну...