Умер российский актёр Александр Тютрюмов

Незадолго до смерти он почувствовал недомогание

07 мая 2023, 17:50, ИА Амител

Фото: кино-театр.ру

В Санкт-Петербурге скончался российский актёр Александр Тютрюмов. Информация об этом появилась в ряде телеграм-каналов.

Отмечается, что в Тютрюмов не испытывал серьёзных проблем со здоровьем. Накануне он почувствовал недомогание, а через некоторое время скончался в одной из местных больниц.

Причины смерти актёра неизвестны.

Одной из самой известной ролей Тютрюмова является роль полковника милиции Сергея Егорова в сериале "Убойная сила".

Актёру было 64 года.