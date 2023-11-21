Умер российский блогер-дальнобойщик КАЛЯН86

Причиной смерти называют остановку сердца

21 ноября 2023, 20:40, ИА Амител

Фото: КАЛЯН86/Telegram

На 38-м году жизни скончался российский блогер-дальнобойщик Николай Галенко, известный под псевдонимом КАЛЯН86. Об этом сообщает портал 72.ru.

Причиной смерти блогера называют остановку сердца, при этом никаких подробностей не приводится. Знакомые Галенко и коллеги по работе призвали не делать поспешных выводов, связанных со смертью блогера.

Николай Галенко долгое время жил в Тюмени, но позже перебрался в Санкт-Петербург. Работал дальнобойщиком и вел свой канал на YouTube, где рассказывал о поездках по стране.

На канал Галенко подписано более 600 тысяч человек.